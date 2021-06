FIL OUVERT : EL CAPITAN EDITION – 17 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Réveillez tout le monde, ne dormez plus au lit. Plus besoin de penser en arrière, il est temps de penser en avant Le monde a tellement changé par rapport à ce qu’il était

Ce sont les mots célèbres de Marvin Gaye dans sa chanson « Wake Up Everybody ». L’heure est venue, c’est aujourd’hui le jour. Sergio Ramos, 36 ans, a pris sa décision de quitter notre club après 16 ans magiques. C’est enfin officiel et une conférence de presse pourrait avoir lieu aujourd’hui en guise d’adieu pour notre capitaine. c’est dommage que nous n’ayons remporté aucun trophée la saison dernière pour l’expulser, mais néanmoins, Ramos laisse à notre club une légende d’élite certifiée. Pendant 16 ans, nous avons vu Ramos passer d’un prodige de 19 ans à Séville à un arrière droit que s’il jouait un jour, vous ne le verriez qu’avec les cartons rouges, pour former l’un des meilleurs partenariats CB au monde. football avec Pepe et Varane. Seize ans, c’est long, nous avons tout vécu avec Ramos. Ses erreurs et sa grandeur imposante. Mais maintenant, nous disons au revoir. C’est un moment douloureux pour penser à l’avenir. Le monde du Real Madrid que les fans connaissaient avant est en train de changer lentement. La transition sera télévisée. Réveillez tout le monde, plus besoin de dormir au lit.

Sergio Ramos ne rejoindra PAS Séville. Cela n’a jamais été une option, ils ne sont pas intéressés par Ramos et le retour n’est même pas envisagé. Il est en pourparlers avec un autre club, pas Séville. ⚪️ #Séville #Ramos #SergioRamos – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 16 juin 2021

Notre défense pourrait être relookée en défenseur central. Selon les rapports, Varane semble prêt à partir avec Ramos. Ce qui signifie que l’avenir de Militao n’a jamais été aussi brillant qu’aujourd’hui. Cela augmente également la possibilité que nous ayons un nouveau CB à jumeler avec Militao, qui, dans l’état actuel des choses, sera un partant permanent pour la saison prochaine. Pas encore de mot sur Marcelo et Odri.

Avec le départ de Ramos, qui sera le prochain capitaine ? Tel qu’il est basé sur l’ancienneté. On a Marcelo, Benzema, Varane, Modric, Carvajal & Casemiro dans cet ordre et le choix improbable de Nacho étant le capitaine. Étant donné que Nacho est au club depuis bien plus longtemps que tout le monde. Mais notre club ne le considère pas comme un titulaire permanent. Pour des raisons évidentes, je n’ai pas pris la peine d’y mettre Asensio. Il a déjà dit une fois qu’il n’aimait pas diriger. Alors qui sera le prochain capitaine ?

L’Italie continue de dominer son groupe avec 6 points d’avance sur l’armée suisse. Le Pays de Galles continue de briller avec quelques performances MOTM de classe de Bale. Espérons que sa forme se prolonge dans la fenêtre de transfert pour nous.

Le parc Marvin suscite l’intérêt de l’Italie. Cela pourrait être une bonne occasion pour lui de se développer davantage avec le football en équipe première. Odegaard devrait faire partie de la première équipe pour la saison prochaine.