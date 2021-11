FIL VINICIUS : 4 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil de discussion ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods que vous offririez totalement aux bières et aux amuse-gueules: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

Dieu merci, personne ne parle de Chiesa, qui était censé être le prochain ronaldo selon certains fans de la Juve. Vini continue d’avancer avec des performances de victoire constantes malgré sa récente exclusion de l’équipe nationale brésilienne. Pendant les maths d’Elche, il a marqué 2 buts et maintenant contre Shaktar, il a récolté 2 passes décisives. Dos à dos. Mais ce n’est pas tout ce qu’est Vinicius.

À 21 ans, il est devenu un presseur infatigable du ballon (ce qui a conduit au premier but), sans parler du fait qu’il fait plus que sa juste part de sa diligence raisonnable défensive que le jeu exige désormais davantage des ailiers. Ajouter à l’équilibre de l’équipe. Ainsi, aucun arrière gauche n’est laissé pour compte avec Vinicius devant eux. Couplé à ses éclats d’énergie et à son rythme illimités, il fait des allers-retours sur le terrain pendant 90 minutes. Couplé à sa capacité à conduire le ballon sur le terrain et dans la surface sans crainte. Peu importe le nombre de défenseurs devant lui. Et au milieu de cela, il a également en tête de chercher ses coéquipiers dans la surface pour les jouer. L’égoïsme est bon parfois devant le but, mais d’autres fois, une simple passe donnerait le même résultat. Vous ne pouvez pas enseigner la confiance aux joueurs, vous ne pouvez pas non plus enseigner le pouvoir aux joueurs. Soit ils sont nés avec et c’est nourri de l’excellence, soit ils ne l’ont tout simplement pas.

Malgré le choix de notre club d’aller acheter Hazard, qui joue au même poste. Et peut dire que Vini avait un peu régressé à certains moments au cours de la saison dernière. Mais l’attitude « Never Say Die » de Vini l’a vu continuer à tenter sa chance et à les transformer en or pour son équipe. D’être le gars que benzema ne voulait pas passer à cause de ses erreurs de jeunesse, à former maintenant l’un des duos les plus formidables (je les appelle InVinZeble) dans le football mondial. Un duo qui rend notre flanc droit inexistant pour de grandes parties du jeu.

Nous pourrions être sur le point d’assister à l’attaquant complet qui attaque, défend, est fort, rapide, doué techniquement et peut jouer ses coéquipiers si nécessaire.