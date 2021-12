File d’attente Fortnite: voici pourquoi le plus grand lancement d’Epic a jamais mis les joueurs dans une salle d’attente

Si vous essayez de vous lancer dans le chapitre 3 de Fortnite aujourd’hui, vous êtes peut-être resté coincé dans le menu principal pendant quelques minutes à un moment donné. Alors que les fans de MMO connaissent une ligne virtuelle pour entrer dans leurs jeux, de nombreux joueurs Fortnite n’ont jamais vu cela auparavant et se demandent donc « pourquoi y a-t-il une file d’attente Fortnite ? » Voici pourquoi.

Le lancement de Fortnite Chapter 3 n’est rien de moins qu’un record. Bien qu’Epic ne partage pas de chiffres, l’équipe a révélé sur les réseaux sociaux que le lancement du chapitre 3 de la saison 1 est le plus gros début de saison que le jeu ait jamais connu, et bien qu’il soit impressionnant de voir que Fortnite continue de croître quatre ans après son lancement massif, il vient avec la légère mise en garde qu’un système de file d’attente a été mis en œuvre aujourd’hui.

Vous impressionnez toujours, la famille Fortnite ! L’équipe travaille dur pour offrir une expérience de chapitre 3 fluide aux millions de joueurs qui nous ont rejoints, de loin le plus grand nombre de joueurs que nous ayons jamais vu au lancement d’une saison. https://t.co/abj6uHat2g – Fortnite (@FortniteGame) 5 décembre 2021

Lorsque la saison a débuté à 7 h 00 PT / 10 h 00 HE le 5 décembre, il y a eu quelques ratés. Certains joueurs sont restés bloqués sur les écrans de chargement ou ont été expulsés à plusieurs reprises des serveurs, sûrement en raison de la pression massive de millions de joueurs se connectant simultanément. Cependant, ce problème n’a duré qu’environ 40 minutes, date à laquelle les joueurs de Fortnite ont commencé à voir une file d’attente, parfois de plus de 10 minutes en temps d’attente total.

Si vous vous retrouvez dans une file d’attente, ne quittez pas le jeu, sinon vous réinitialiserez votre place dans la file d’attente. Une file d’attente est là pour s’assurer que les serveurs ne sont pas surchargés de joueurs encore. Au fur et à mesure que certains joueurs sortent, d’autres prennent leur place. Prenez une collation, allez aux toilettes et consultez Twitter. En peu de temps, vous aurez dépassé la file d’attente et vous plongerez dans le chapitre 3 de Fortnite avec des millions d’autres. Après cela, vous aurez probablement une expérience fluide, alors ne vous inquiétez pas. Spider-Man, la nouvelle île et bien plus encore vous attendent de l’autre côté. N’oubliez pas d’apprendre à glisser et à utiliser les tentes dans Fortnite.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.