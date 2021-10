Filecoin devient un partenaire de flux officiel et rendra les NFT plus décentralisés

Filecoin (FIL / USD) et Flow (FLOW / USD) Blockchain ont annoncé un partenariat officiel pour le stockage des NFT émis au Dapper Lab. Filecoin fournira un stockage décentralisé dans le but de garantir que les NFT des détenteurs et des émetteurs sont sécurisés, accessibles et sécurisé, protégé. En août, Dapper Labs a annoncé qu’ils travaillaient sur une intégration entre Filecoin et Flow.

Flow inventera NFT et tirera parti de l’adressage IPFS

Le partenariat permet aux utilisateurs de l’écosystème Flow de profiter de l’adressage de contenu du système de fichiers interplanétaire (IPFS), de la NFT à la menthe et de conserver des jetons sur un stockage décentralisé hébergeant Filecoin. L’adressage de contenu IPFS est une alternative viable à l’adressage de localisation, qui récupère les données en ligne derrière des URL et à partir d’emplacements spécifiques sur le Web.

Selon Filecoin, l’approche de ciblage traditionnelle présente des inconvénients « évidents », tels que le recours à des entités centralisées qui peuvent contrôler le contenu car elles possèdent les emplacements.

Filecoin attribue des projets éligibles de 5 000 $ NFT chacun

Dans le cadre du partenariat, Filecoin offrira 5 000 $ pour chaque projet NFT éligible dans Flow qui s’intègre à son réseau ou IPFS dans le cadre de son projet « Next Step Grants ». Filecoin a déclaré :

Dans le routage basé sur le contenu, le contenu n’est plus récupéré à partir d’emplacements uniques sur le Web. Au lieu de cela, le contenu est récupéré à partir des nœuds participants sur le réseau IPFS qui ont le contenu que vous demandez. À mesure que l’écosystème Flow se développe, la solution de stockage décentralisé de Filecoin permettra aux futures applications basées sur Flow d’avoir un moyen simple de protéger les métadonnées et les actifs multimédias NFT.

Flow Blockchain héberge NBA Top Shot et d’autres grands projets NFT

Flow Blockchain, qui a été créé par Dapper à la fin de l’année dernière, abrite NBA Top Shot, CryptoKitties et d’autres grands projets NFT. En septembre, Dapper a levé 250 millions de dollars de financement et signé une série de partenariats avec des leaders de l’industrie.

Le 30 septembre, Dapper et la NFL ont uni leurs forces pour lancer un équivalent footballistique de NBA Top Shot sur Flow, qui devrait tomber fin 2021. Dapper utilisera les 250 millions de dollars pour étendre NBA Top Shot et financer des sports et de la musique qui en vaut la peine. . et des projets de divertissement.

