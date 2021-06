Filecoin est-il un bon achat en juillet 2021 ?

in

Filecoin FIL / USD a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 230 $, enregistrés le 21 avril, et le prix actuel de cette crypto-monnaie oscille autour de 52 $. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous du niveau de support de 30 000 $, ce serait un signal de « vente » ferme, et cela ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Analyse fondamentale : Filecoin transforme le stockage en nuage en une marchandise

Filecoin est un réseau de stockage cloud distribué puissant et dynamique pour vos données qui permet à quiconque de participer en tant que fournisseur de stockage. De nombreux développeurs et fournisseurs de stockage divers participent à ce réseau, faisant de Filecoin un service solide et fiable.

Les utilisateurs peuvent vendre des données sur le réseau et proposer des options flexibles aux meilleurs prix, tandis que les jetons Filecoin peuvent être utilisés comme options de paiement et transférés entre les utilisateurs. Il est important de dire que tous les nouveaux entrants peuvent facilement rivaliser avec des acteurs bien établis et que tout se fait dans un marché mondial transparent.

Filecoin transforme le stockage cloud en un produit qui simplifie grandement les choses pour les archivistes, les scientifiques et autres experts du cloud et des ensembles de données

Toutes les données stockées restent disponibles et inchangées dans le temps, tandis que la blockchain Filecoin vérifie les preuves et prend automatiquement des mesures correctives si nécessaire. Des données publiques importantes, des archives historiques, une base de données Wikipedia et bien plus encore peuvent être stockées sur le réseau Filecoin sans crainte de perte.

Filecoin est également une excellente option pour les chaînes d’approvisionnement, car il peut stocker de grandes quantités de données pendant une longue période à un coût minime. Filecoin offre la possibilité de personnaliser vos besoins spécifiques avec un écosystème croissant d’outils et de bibliothèques.

Filecoin est un projet très prometteur, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait remonter aux niveaux que nous avons vus en avril 2021. Cela ne se produira certainement pas dans les prochaines semaines ou même les prochains mois, et les commerçants doivent garder à l’esprit que si le prix Bitcoin tombe en dessous du support de 30 000 $, ce qui influencera négativement Filecoin.

Analyse technique : 40 $ représentent un niveau de support élevé

Source des données : tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 40 $ et 30 $; 80 $ et 100 $ représentent les niveaux de résistance importants. Si le prix tombe en dessous du support de 40 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et nous avons la voie ouverte à 30 $ voire 20 $.

D’un autre côté, si le prix dépasse la résistance de 80 $, ce serait un signal pour échanger Filecoin (FIL), et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 100 $.

résumé

Filecoin a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 230 $, enregistrés le 21 avril, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours. Il est également important de mentionner que le prix du Filecoin est en corrélation avec le prix du Bitcoin, et les investisseurs dans cette crypto-monnaie devraient également avoir Bitcoin sur leur « liste de surveillance ».

