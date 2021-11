Filecoin est pris dans une arnaque pyramidale. Voyez comment le prix a réagi et où il va

Après une belle performance en début d’année, le prix du Filecoin effectue maintenant une correction profonde à partir de laquelle il ne peut pas décoller, et l’arnaque dans laquelle cette crypto-monnaie est impliquée semble vouloir créer plus de problèmes pour le prix.

Au moment d’écrire ces lignes, FIL se négocie à 62,99 $, perdant 7,28 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 7 961 millions de dollars et il est classé 28e dans le classement en ligne de la cryptographie.

La semaine dernière, le bureau de la sécurité publique du comté de Feng Xian, en Chine, a arrêté 31 personnes appartenant à la société Star Alliance Network MLM (IPFS Union) et a saisi l’équivalent d’environ 400 millions de yuans (63 millions de dollars) en Filecoin et autres monnaies virtuelles.

Plus tard, l’IPFS a publié une déclaration pour s’assurer que les fonds et les arrestations ne sont pas liés aux activités de l’entreprise, et déjà la plupart des membres ont repris leur travail normalement, bien qu’ils soient de retour à la fin de l’enquête.

IPFS est l’une des plus grandes sociétés d’extraction de crypto au sein du réseau Filecoin.

Le prix a réagi rapidement de manière négative, et même hier, la peur a de nouveau exercé une pression, provoquant un creux quotidien de 56,86 $, cependant, une grande partie de la baisse a déjà été éliminée.

Rupture : 31 personnes de l’une des plus grandes sociétés Filecoin au monde Star Alliance (星际 联盟) ont été arrêtées par la police locale. Le FIL saisi et d’autres crypto-monnaies valaient 80 millions de dollars américains. La raison est suspectée de MLM. https://t.co/1K5MxqZPlr pic.twitter.com/V7rN2OEIkw – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 6 novembre 2021

L’arnaque présumée pourrait-elle continuer à faire baisser le prix de Filecoin ?

L’actualité du moment ne fait que prolonger une période latérale qui se développe déjà depuis une semaine.

Contrairement à de nombreuses autres crypto-monnaies, Filecoin a les 2 derniers mois en baisse, mais avec une force baissière plutôt faible.

Maintenant, la nouvelle de l’escroquerie dans laquelle Filecoin est impliqué exerce à nouveau une pression à la baisse, mais pour le moment ce n’est pas inquiétant.

Sur le graphique hebdomadaire, nous voyons le prix clôturer dans une petite fourchette avec une résistance à 69,82 $ et un support à 55,75 $. Tant que le niveau de support se maintient, les taureaux ne devraient pas s’inquiéter.

Une direction haussière dominante est toujours en place, grâce à des plus bas toujours plus élevés.

Si FIL parvient à franchir la résistance immédiate, nous assisterons à une reprise de la tendance précédente, ce qui pourrait bien faire grimper le prix de manière significative dans un proche avenir. La prochaine résistance pertinente est à 113,71 $.

Analyse technique de Filecoin, car la crypto-monnaie est prise dans une éventuelle arnaque. Source : TradingView.

Graphique journalier

Dans le laps de temps avec des bougies pendant des jours, nous voyons avec clarté la forte pression à la baisse des dernières heures en raison de la présomption d’arnaque, et qu’elle continue toujours de générer un risque important pour Filecoin.

Cependant, le fort rejet des prix bas nous indique qu’il n’y a pas beaucoup de volonté de continuer à baisser. La pression d’achat sur la zone de support immédiat défend FIL, et nous pourrions assister à une reprise haussière à partir du point actuel.

Pour confirmer que les taureaux reprennent le contrôle à court terme, la résistance à 67,63 $ doit être cassée.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

