Filecoin (FIL) exploite Videocoin pour créer un marché pour les vidéos avec NFT

Le plus grand réseau de stockage distribué blockchain au monde, Filecoin (FIL), a accepté de s’associer à VideoCoin pour intégrer le traitement vidéo décentralisé.

Ils veulent activer un marché pour les vidéos avec des jetons non fongibles (NFT). L’objectif est de résoudre les problèmes majeurs d’authentification vidéo.

Filecoin offre une option à faible coût

Filecoin offre un coût plus bas et un réseau de stockage plus large, fournissant une plate-forme optimisée pour la vidéo NFT. Cela sera bénéfique pour les streamers de jeux vidéo et les cinéastes, selon l’annonce.

VideoCoin évitera les coûts élevés et la complexité du stockage des données dans Ethereum (ETH) grâce à un algorithme de preuve de propriété avec le réseau Filecoin.

Les NFT ont augmenté ces derniers mois. Récemment, une collection de musique, de sports, d’arts et d’autres objets de collection a été vendue sous le nom de NFT, car l’industrie du NFT voit une participation accrue.

Une collection numérique de cartes de basket-ball, appelée NBA Top Shot, a dépassé les 100 millions de dollars de ventes, à peine 5 mois après son introduction en bourse. Ils ont été construits par Daper Labs et publiés par Animoca Brands.

L’artiste populaire Beeple a publié un collage numérique NFT et l’a vendu pour 69,3 millions de dollars. De plus en plus d’investisseurs se tournent vers les NFT car ils continuent d’attirer les fans de jeux vidéo. Cependant, tous les objets de collection sont basés sur la technologie virtuelle et non sur la vidéo.

L’industrie NFT est toujours en croissance et aucun objet de collection basé sur la vidéo n’a encore été vendu avec succès. Les observateurs pensent que cela va révolutionner le monde des objets de collection numériques car cela pourrait conduire à des offres NFT d’œuvres numériques originales.

Filecoin étend sa capacité

Selon l’annonce, plus de détails sur la vidéo NFT avec des informations sur les fonctionnalités du réseau VideoCoin seront disponibles dans quelques jours. Il montrera comment le réseau est utilisé pour établir le prochain niveau d’applications vidéo sur la blockchain.

La tâche correspond à la plate-forme Filecoin, car le réseau a dépassé 4,6 milliards de Go de capacité de stockage. Cet énorme volume de stockage peut stocker plus d’un milliard de films à une résolution de 1080p.