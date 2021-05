Filecoin (FIL) lance une solution de stockage décentralisé gratuite pour les marchés NFT

La solution exploite la blockchain IPFS et Filecoin pour la sécurité à long terme des NFT.

Sorti mardi, NFT.Storage, un système de stockage de fichiers décentralisé, permettra aux développeurs et aux collectionneurs de «protéger leurs actifs de jetons non fongibles (NFT)». Selon la déclaration, la plate-forme permet aux développeurs et aux détenteurs de NFT de stocker leurs actifs sur le système de fichiers interplanétaires (IPFS) via Filecoin pour garantir la pérennité des NFT.

La solution est un service créé par Filecoin et soutenu par Protocol Labs et Pinata pour fournir des solutions uniques au marché NFT. En outre, les utilisateurs peuvent également stocker les métadonnées associées aux NFT individuellement dans le but de garder les NFT «accessibles à long terme», indique en outre le rapport.

Mikeal Rodgers, directeur de l’ingénierie chez Protocol Labs, estime que les NFT – œuvres d’art numériques, musique, cartes à collectionner, photos, tweets, etc. – font «partie de l’héritage culturel de l’humanité». Ces actifs doivent être stockés en toute sécurité sur le long terme pour permettre aux générations futures d’accéder aux actifs, a-t-il ajouté.

«L’adressage de contenu et les réseaux de stockage distribués garantissent que les illustrations numériques, les cartes de basket-ball et les biens immobiliers virtuels sont garantis pour rester sécurisés et disponibles à long terme.» «NFT.storage permet de créer sans problème les NFT en suivant les meilleures pratiques grâce à une persistance résiliente sur IPFS et Filecoin.»

Le cœur du service NFT.Storage pour les détenteurs de NFT est l’adressage de contenu, qui consiste simplement à marquer le contenu avec des hachages. Une fois que vous placez un élément sur NFT.Storage, un hachage est attribué au contenu, ce qui lui donne une «empreinte digitale» unique qui peut être utilisée pour le rechercher, le trouver et le référencer n’importe où sur la plate-forme. Cela produit un contenu et des fichiers sécurisés, uniques et vérifiables pour les utilisateurs de NFT.

Bien que Filecoin (FIL) envisage de rendre la solution de stockage gratuite, il n’y a pas eu de communication sur la durée du «stockage gratuit». Les conditions d’utilisation stipulent que NFT.Storage sera gratuit pour tous les participants sur IFPS “aussi longtemps que Protocol Labs, Inc. continuera à offrir un stockage gratuit pour NFT.” Tous les droits de résiliation du stockage gratuit se réservent également avec le projet NFT.Storage.

Enfin, NFT.Storage proposera le stockage de données sur la solution NFT «à l’infini ou jusqu’à ce que Protocol Labs décide de conclure le projet NFT.Storage».

