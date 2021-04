Filecoin Foundation fait don de 10 millions de dollars en jetons FIL à Internet Archive

L’Internet Archive, une organisation à but non lucratif américaine derrière les principales archives numériques Wayback Machine, a reçu un don de 10 millions de dollars en crypto-monnaie de la Fondation Filecoin.

Selon une annonce de vendredi, la Fondation Filecoin a fait don de 50000 jetons Filecoin (FIL) à Internet Archive, d’une valeur de plus de 10 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article. La subvention est conçue pour aider Internet Archive à augmenter l’accès à sa bibliothèque en ligne, y compris des livres, des données, des pages Web, de la musique et des logiciels.

En plus du don, le fondateur d’Internet Archive Brewster Kahle et la directrice des partenariats Wendy Hanamura ont rejoint les conseils de conseillers de la Filecoin Foundation et de la Filecoin Foundation for the Decentralized Web.

Bibliothécaire numérique et ingénieur en informatique, Kahle a fondé Internet Archive en 1996 avec «des efforts audacieux pour enregistrer l’intégralité de l’Internet». Il espère que les nouvelles technologies comme Filecoin aideront à transformer davantage les bibliothèques numériques en les rendant plus décentralisées:

«Les bibliothèques ont toujours utilisé la technologie de l’époque, qu’elle soit cunéiforme à l’époque babylonienne sumérienne, ou du papier papyrus ou des microfilms. Aujourd’hui, Internet Archive est construit sur des disques durs. Notre espoir est que les nouvelles technologies comme Filecoin révolutionneront le marché du stockage et le décentraliseront. Nous sommes ravis de collaborer avec une organisation qui partage une approche similaire. »

L’Internet Archive est l’un des premiers à adopter la crypto-monnaie. L’organisation à but non lucratif accepte les dons dans les principales crypto-monnaies Bitcoin (BTC) depuis 2011. Depuis sa création, Internet Archive a reçu jusqu’à 880 BTC sur son adresse Bitcoin accessible au public, avec un solde total de 4,5 BTC, soit environ 270000 $ à le moment de la rédaction.

Les archives Internet acceptent désormais les dons en altcoins comme Ether (ETH), XRP, Zcash (ZEC) et Bitcoin Cash (BCH) via des adresses accessibles au public. L’organisation à but non lucratif permet également les dons dans un certain nombre d’autres altcoins comme Dogecoin (DOGE) via l’échange de crypto-monnaie Changelly.

Le don de la Fondation Filecoin à Internet Archive intervient alors que Filecoin connaît une hausse massive des prix, le jeton FIL se classant parmi les 10 meilleurs cryptos par capitalisation boursière le 1er avril. en dessous de 190 $, selon les données de CoinMarketCap. À la publication, le jeton se négocie à 203 $, toujours en hausse de plus de 100% au cours des sept derniers jours.

Tableau des prix Filecoin sur 24 heures. Source: CoinMarketCap