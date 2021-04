FILET OUVERT: 7 AVRIL 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Une fois de plus, les mots magiques déclencheurs «Chaque jeu est une finale» continuent de donner de bons résultats pour nous. Une longue balle de 60 verges de Toni Kroos à un Vinivius déjà mobile, qui le torse à sa droite alors qu’il flambe devant Trent Alexander-Arnold et Phillips, il rattrape le ballon et le fracasse devant l’un des meilleurs gardiens du monde. à Alisson Becker. Mettre son équipe 1-0. Maintenant, le Vinicius que nous connaissons aurait donné un coup de pied au ballon derrière Alisson pour un coup de pied de but. Mais parce que Zidane a dit ces 5 mots magiques, «Chaque match est une finale». Au lieu de cela, ce que j’ai vu était le meilleur batteur Invincible World 03-04, Theyry Henry, passant devant TAA et Phillips en direction d’Alisson, et terminant cliniquement la passe. Ces 5 mots simples ont fait du produit final de cette pièce de Kroos à Vinivius ce que nous voulions tous de Vinicius, un but. Et si vous pensiez que le premier était un coup de chance, Vinivius Henry Jr le fait à nouveau dans un espace beaucoup plus restreint.

Toutes les bonnes choses prennent fin … quand vous n’essayez pas de la prolonger. Il y a à peine 2 ans, Liverpool était au sommet du monde et Klopp était imbattable. Maintenant, Manchester City sera bientôt sacré nouveau champion de l’EPL, et Liverpool ne sera même pas en Ligue Europa la saison prochaine et est actuellement sur le point de sortir de nouveau de la CL. Sauf si nous ne leur donnons pas de chances au Barça lors du match retour. Morale de l’histoire, nous devons acheter Mbappe et haaland.

Les gars, en 3 jours, nous affrontons les forces obscures et infâmes de Cataluyna. Nous devons gagner cette finale. La Liga en dépend.

Quand les chances ont été empilées contre Militao, un Madridista a cru. Quand Varane a attrapé Covid à la dernière minute, un Madridista a cru. Quand Lucas Vazquez aurait volontairement joué à CB pour compenser l’exemption de Varane, One Madridista a cru. Dans les jours les plus clairs, dans la nuit la plus noire, aucune situation ne peut résister à cette puissance madrilène. La LUMIÈRE de N! Nja_KachoRi!

Sam Sharpe couvre les réactions immédiates de notre victoire triomphante contre Liverpool. Suivi de quelques points de discussion majeurs du match d’hier. Zidane nous rassure que le plan était toujours de jouer 4-3-3 après l’exclusion de Varane due à Covid. Bien que beaucoup aient supposé qu’il s’en tiendrait avec le succès 3-5-2.