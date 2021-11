Filet Q2 de Kalyan Jewellers à Rs 69 crore

La société basée à Thrissur avait signalé une perte consolidée de Rs 136 crore au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21. Le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 61% au T2FY22 par rapport au T2FY21.

Le détaillant de bijoux Kalyan Jewelers a annoncé mercredi un bénéfice net consolidé de Rs 69 crore au deuxième trimestre, les sentiments des consommateurs s’améliorant sur les marchés clés.

La société basée à Thrissur avait signalé une perte consolidée de Rs 136 crore au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21. Le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 61% au T2FY22 par rapport au T2FY21.

Le chiffre d’affaires total pour le trimestre était de Rs 2 889 crore, par rapport à un chiffre d’affaires total de Rs 1 798 crore pour la même période au cours de l’exercice précédent.

Le bénéfice net autonome pour le deuxième trimestre est rapporté à Rs 68 crore contre Rs 29 crore au T2FY21. La croissance du chiffre d’affaires en Inde a été d’environ 61 %.

