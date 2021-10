Filets côté Kyrie Irving

10/12/2021 à 18:45 CEST

Suivez le désordre dans la NBA. Une semaine avant le début de la compétition régulière, le 19 octobre, Kyrie Irving, meneur vedette des Brooklyn Nets, a été retiré de l’équipe pour avoir refusé de se faire vacciner. Le protocole de la ville de New York empêche que, n’étant pas vacciné, vous puissiez jouer aux jeux à domicile. À son tour, bien sûr, il ne pouvait pas non plus jouer contre les NY Knicks.

C’est pourquoi, également basé sur la pertinence d’Irving dans l’équipe, ne pas pouvoir compter sur lui dans la moitié des matchs en raison de sa propre décision a rendu l’entité très mauvaise, ce qui a décidé de le retirer de la rotation et de la formation.

C’est ainsi que la franchise a expliqué dans un communiqué : « Compte tenu de la nature des événements et après délibération, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouera pas ou ne s’entraînera pas avec l’équipe jusqu’à ce qu’il puisse être choisi pour toujours participer« Puis ils ajoutent: » Kyrie a pris cette décision personnellement et nous respectons sa décision. Mais cela limite ses possibilités d’être avec l’équipe, c’est pourquoi nous ne lui permettrons pas d’être la moitié du temps. »

Voici la déclaration complète des Nets sur le fait que Kyrie Irving n’est pas autorisé à s’entraîner ou à jouer avec l’équipe « jusqu’à ce qu’il soit éligible pour être un participant à part entière. & Rdquor; pic.twitter.com/E8CUzfdRMw – Melissa Rohlin (@melissarohlin) 12 octobre 2021

Ce qui est clair, c’est que la situation n’est pas près d’être résolue et la saison est sur le point de commencer. Irving a même mentionné à l’occasion qu’il pourrait prendre sa retraite, mais être l’une des stars de la ligue serait une surprise majeure.