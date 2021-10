Filets de vraie raison échangés contre James Harden

Les Brooklyn Nets ont acquis James Harden des Houston Rockets l’année dernière dans le cadre d’un contrat à trois avec les Houston Rockets et les Cleveland Cavaliers.

Dans le processus, Brooklyn a abandonné le centre Jarrett Allen et l’attaquant Taurean Prince, le garde Caris LeVert et l’attaquant Rodions Kurucs, ainsi que trois choix de premier tour (2022, 2024 et 2026) et quatre échanges de choix de premier tour (2021, 2023, 2025). et 2027).

C’était un déménagement coûteux, mais nécessaire. Beaucoup plus nécessaire qu’on ne l’aurait cru à l’origine.

Lors d’un récent épisode de son podcast ESPN, l’initié de la NBA Adrian Wojnarowski a expliqué en détail la vraie raison pour laquelle Brooklyn a activement déménagé pour acquérir Harden.

« Quand les filets ont fait [the] commerce, ils considéraient James Harden comme une nécessité », a déclaré Wojnarowski. « Je pense qu’ils pouvaient déjà voir qu’ils pourraient ne pas pouvoir compter sur Kyrie Irving. »

Le refus d’Irving de se faire vacciner contre le COVID-19 l’a rendu inéligible pour les matchs à domicile des Nets selon les règles de santé de New York. Cela a détérioré les relations entre lui et le front office. Cela a également apparemment mis à rude épreuve son amitié avec Kevin Durant.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a également adressé un message plutôt direct à Irving cette semaine.

Harden, pour sa part, avait un point de vue assez différent sur Irving que beaucoup d’autres. Le raisonnement pour cela reste incertain.

D’une manière ou d’une autre, il semble qu’Irving soit exclu des Nets cette année. Cela signifie que les aspirations de l’équipe au championnat reposent sur les épaules de Durant et Harden.

Seront-ils suffisants pour remporter un titre ? Le temps nous le dira.

