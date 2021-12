Filets ouverts au commerce Irving : « Il est loin d’être vacciné »

La NBA a déjà passé le premier quart de la saison et Kyrie Irving ne joue toujours pas. Une situation qui ne semble pas changer dans un avenir très proche en raison de la décision du prochain maire de New York, Eric Adams, de maintenir inchangés les protocoles anti-coronavirus qui empêchent tous ceux qui n’ont pas reçu au moins une dose de se réunir dans les zones fermées du vaccin COVID. L’arrivée de l’hiver et la variante omicron ne laissent pas non plus beaucoup de place pour ouvrir un peu la main dans un état qui a été pendant un temps l’épicentre de la pandémie et qui a totalisé 2,74 millions de cas et plus de 57 000 décès.

Cela ne changera pas non plus par le joueur lui-même. « Il n’est pas près de recevoir le vaccin », a assuré Shams Charania (.) dans l’émission Pat McAfee. Irving a été contre la sauvegarde contre le virus à maintes reprises, intervenir sur des questions éthiques et morales, pas tellement religieux, et à la limite des théories du complot cela indique un grand dessein pour contrôler la population noire à travers le vaccin et un super ordinateur pour suivre un plan de Satan. Le vaccin de Moderna servirait, selon eux, à introduire des puces électroniques de contrôle.

Attente

Malgré tout cela, Irving n’a aucun obstacle juridique de la part de la NBA pour sauter un terrain de basketMais les Nets ne veulent pas qu’un joueur soit interdit de jouer à domicile à Brooklyn jusqu’à ce qu’il soit vacciné. Soit 41 matchs de la saison. Si le mandat change à New York ou si le joueur est vacciné, la franchise l’accueillerait à bras ouverts. Mais ni l’un ni l’autre ne semblent manquer.

Un amalgame de problèmes qui ont conduit les Brooklyn Nets à maintenir une posture d’attente. Du trading passif, vous pourriez dire : ils n’auraient aucun problème à démarrer la base et ils sont même prêts à recevoir des appels pour une publicité, mais la franchise ne va pas à la recherche d’un repreneur. Et tout est en veille car personne ne mord l’hameçon. « Les entraîneurs ont peur de lui », a déclaré un cadre de la NBA à HoopsHype en novembre. Nous verrons.