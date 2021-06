Fille, 6 ans, morte et papa blessé après avoir été renversé par une voiture .

La fille a été frappée sur Endon Road, Norton Green, Stoke-on-Trent (Google)

Une fillette de six ans est décédée après qu’elle et son père ont été heurtés par une voiture alors qu’ils se promenaient à Stoke-on-Trent.

La jeune fille a été touchée sur Endon Road, à Norton Green, vers 19h15 hier.

Malgré tous les efforts des passants, elle a été déclarée morte sur les lieux.

Son père est soigné pour des blessures. Le conducteur de la voiture est soigné pour un traumatisme crânien.

La police du Staffordshire lance désormais un appel à témoins.

L’inspecteur Lee Robinson a exhorté les gens à ne pas spéculer sur l’incident.

Il a déclaré: “Nous ne comprenons pas encore pleinement ce qui s’est passé et j’exhorte donc les gens à éviter la zone pendant que nous enquêtons et à ne pas spéculer sur les circonstances.

«Cependant, je ferais appel à toute personne ayant été témoin de l’incident ou pouvant avoir des images de vidéosurveillance ou de dashcam pour entrer en contact et aider nos enquêtes.

“La famille de la fille sera soutenue par des officiers spécialement formés et nos pensées les accompagnent en ce moment.”

