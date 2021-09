fille « crédule » a blanchi des milliers de livres pour un père escroc | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La fille de Gary Platt, Chloé, aurait blanchi environ 8 510 £ d’argent sale. En tant que membre d’un gang, M. Platt a volé plus de 45 000 £ à des entreprises du Royaume-Uni, rapporte le Liverpool Echo.

Le gang avait détruit un certain nombre d’endroits au cours de leur frénésie de cambriolages, laissant 35 000 £ de dommages et intérêts aux entreprises.

Gary Platt, 43 ans, d’Anthorn Close, Noctorum, Birkenhead, a été emprisonné pendant six ans en février 2020.

Mme Platt a déclaré à Liverpool Crown Court qu’elle se sentait «utilisée» par son père dans le cadre du programme de blanchiment et qu’elle se sent maintenant «crédule et en colère» à propos de son implication.

Le tribunal a appris comment Gary Platt, avec un gang de personnes, a cambriolé des maisons et des entreprises entre août et novembre 2019.

Chloe Platt est sortie du tribunal après avoir été impliquée dans le blanchiment d’argent (Image: Liverpool Echo)

Chloe Platt (Image: Liverpool Echo)

CCTV avait capturé M. Platt en train de faire la démolition à Wirral, Ellesmere Por pendant cette période.

Procureur de l’affaire, Simon Duncan a déclaré que le gang avait attaqué un dépôt Stagecoach à Saighton, près de Chester, le 26 juillet.

Cependant, le même jour, Mme Platt a été vue en train d’effectuer des paiements sur son compte bancaire au bureau de poste de 1 550 £ et de 960 £.

Le tribunal a appris que cette série d’événements n’était pas la seule dans cette affaire, car le 13 septembre, le gang a de nouveau volé 9 000 £ dans un dépôt Stagecoach à Saighton.

Le même jour, Mme Platt a de nouveau déposé 2 000 £ sur son compte bancaire.

LIRE LA SUITE: Les files d’attente d’essence déclenchent le chaos alors que les bus ont forcé le changement d’itinéraire

Gary Platt, père de Chloe Platt (Image : police du Cheshire)

Mme Platt n’a fait aucun commentaire en septembre 2020 après avoir été invitée à parler à la police.

M. Duncan a déclaré que Mme Platt avait admis posséder des biens criminels.

M. Duncan a déclaré: “L’accusée a déclaré qu’elle n’avait aucune connaissance des cambriolages dans lesquels son père était impliqué – il n’y a aucune preuve qu’elle était au courant des cambriolages.

“Elle a dit: ‘J’accepte que mon père m’ait demandé s’il pouvait utiliser mon compte pour déposer de l’argent et de l’argent a ensuite été transféré sur son compte’.”

M. Duncan a poursuivi: “Elle a déclaré qu’elle aurait dû poser plus de questions, elle se méfiait de la provenance de l’argent, mais elle se sentait tellement sous pression qu’elle ne pouvait pas interroger son père de cette façon.”

A NE PAS MANQUER

Les restes utilisent la pénurie de carburant pour affirmer que «le Brexit a échoué» [REACTION]

La France éclate de fureur et lance un dernier ultimatum de pêche [COMMENT]

«Une myriade de raisons» pour lesquelles les conducteurs potentiels de poids lourds se moquent de leur travail [REVEAL]

Liverpool fait partie des meilleurs endroits pour prendre sa retraite (Image: Express)

M. Duncan a clairement indiqué qu’aucune demande de produit du crime (POCA) n’avait été déposée contre Mme Platt, déclarant: “Essentiellement, l’accusée dit qu’elle n’a pas profité de ce qui s’est passé, elle était utilisée par son père pour le dépôt de fonds illicites.”

Caramel Wilde, défendant Mme Platt, a déclaré: Il semble que la défenderesse se soit retrouvée dans une position très délicate entre la mère et le père et c’est la loyauté déplacée envers son père qui l’a conduite à cette infraction.

“C’est peut-être compréhensible, une jeune fille ne commencerait pas à interroger son père en qui elle avait confiance dans une certaine mesure et n’a naïvement remis en question.”

Dans son jugement, l’enregistreur Ian Unsworth, QC, a déclaré : « Chloe Platt, à travers la dynamique de la relation avec votre père, vous avez accepté, conformément à votre base de plaidoyer, de canaliser certains fonds – qui étaient manifestement de nature malhonnête – pour les canaliser vers Votre compte.”

Cour de la Couronne de Liverpool (Image: .)

Il a poursuivi: “Nul doute que cela a mis un stress supplémentaire sur votre mère et les autres personnes qui se soucient de vous.

« À 24 ans, vous avez un bon travail, vous êtes fonctionnaire. Vous avez jeté votre bon caractère, tout cela pour cela.

“Cependant, j’accepte sur la base que la Couronne a présenté cette affaire et sur leur analyse de la preuve, il ne s’agissait pas de vous-même en train de profiter des fruits du travail malhonnête d’autres personnes.”

Le juge a remis à Mme Platt une injonction communautaire de 18 mois, avec 200 heures de travail non rémunéré, ainsi qu’une injonction de payer 500 £ pour les frais.