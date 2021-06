Fille d’anniversaire à la dérive sur un flotteur de flamants roses avec des amis et des chiens sauvés .

Une femme célébrant son 30e anniversaire avec deux amis et deux chiens se détendaient sur un flotteur de flamants roses lorsqu’il a dérivé dans la baie (à droite) et ils ont dû être secourus (à gauche) (Photos: US Coast Guard Alaska)

Une femme a décidé de célébrer son 30e anniversaire en montant à bord d’un flamant rose gonflable de 10 pieds avec deux amis et leurs deux chiens dans une zone peu profonde d’une baie de l’Alaska. Mais le grand anniversaire de Hollie Spence ne s’est pas passé comme elle l’avait prévu.

C’était une journée ensoleillée avec un ciel dégagé samedi lorsque Spence a grimpé sur le flamant rose avec sa colocataire Lepa Sega, le frère de Lepa Nation Sega. Spence, cependant, a noté qu’il y avait aussi du vent.

“Si nous allons trop loin, nous le remarquons tout de suite et le retirons”, a déclaré Spence, selon CNN.

Le groupe avait flotté sur le flamant géant l’année dernière sans problème.

Cette fois, ils ont emballé des vêtements supplémentaires, des couvertures, des collations et des boissons non alcoolisées et étaient prêts à se détendre sur le char comme s’il s’agissait d’un canapé. Ils n’ont pas emporté de pagaies ni de gilets de sauvetage.

Le vent et le courant ont rapidement poussé Spence et son équipage hors de la zone peu profonde de White Sands Beach à Kodiak et dans la baie de Monashka.

“Il y avait un peu de vent, mais je n’aurais jamais pensé que dans un million d’années, nous serions drogués si vite et si loin”, a déclaré Spence.

Le flotteur Flamingo a dérivé pendant environ une heure avant de s’arrêter sur des rochers de l’autre côté de la baie.

Les soldats de l’État de l’Alaska et les garde-côtes américains ont été appelés à la rescousse mais n’ont pas pu embarquer en raison des conditions difficiles. Au lieu de cela, ils ont utilisé un hélicoptère pour transporter par avion Spence et son groupe.

Spence a déclaré “c’était un accident complètement anormal et nous avons dû être secourus”.

Les ambulanciers paramédicaux de la station de la Garde côtière ont vérifié Spence et ses amis pour des blessures, ce qu’ils n’ont heureusement pas eu. Spence a subi des égratignures causées par des roches, mais personne n’a dû être hospitalisé.

Spence est maintenant convaincue de ne pas célébrer son anniversaire sur le char flamant rose – ou toute autre occasion d’ailleurs.

“Ce fut le jour le plus effrayant de ma vie”, a déclaré Spence. « Je ne pense pas que je referai un jour quelque chose comme ça. »

L’un des sauveteurs a plaisanté en disant que Spence n’oublierait jamais son 30e anniversaire de sa vie.

