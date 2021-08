Fille de 11 ans effrayée par le surf en s’approchant d’un requin

in

Une fille de 11 ans jouant dans le surf de Caroline du Sud le week-end dernier a réagi comme n’importe quel enfant après avoir vu la nageoire dorsale d’un requin s’approcher à quelques mètres.

Sara Oister s’est levée et a couru avec son bodyboard vers le rivage, et sa mère a dit qu’il faudrait peut-être un certain temps avant que Sara soit assez courageuse pour retourner à l’eau à Myrtle Beach.

“Eh bien, je ne suis pas sûr que nous allons la ramener dans l’océan”, a écrit Nicole Oister sur Facebook. “Vous pouvez voir tout ce qui vient de la gauche vers elle et elle le repère et court.”

La nageoire apparaît 10 secondes dans le clip de 14 secondes et disparaît sous les eaux vives entrantes créées par une petite vague. Le requin, s’il s’agissait en fait d’un requin, peut également être vu derrière Sara alors qu’elle court vers la plage.

Nicole Oister a déclaré à ABC 6: «Je prenais une vidéo d’elle et tout d’un coup, elle commence à sortir de l’eau. Elle a dit qu’elle avait vu une nageoire sortir de l’eau vers elle… J’ai regardé la vidéo en arrière pour voir si je l’avais capturée [and] J’ai fait.”

Sara a ajouté: “Même si je sais que nous sommes dans leur habitat, je ne pensais pas que j’allais entrer ce jour-là en pensant que j’allais être juste à côté d’un requin.”

L’aileron semble appartenir à un petit requin, qui aurait recherché de petites proies et non des jeunes filles sur des bodyboards.

George Burgess, directeur émérite du Florida Program for Shark Research, a déclaré à ABC 6 qu’une augmentation apparente des observations de requins n’est pas surprenante.

“Ce que nous voyons, bien sûr, c’est une augmentation de la population humaine qui se trouve dans l’eau chaque année”, a déclaré Burgess. « Ainsi, la densité des humains dans les eaux est plus élevée que jamais. Nous pratiquons des activités aquatiques qui nous mettent en danger.

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de Nicole Oister