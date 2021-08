Fille du Sussex, 6 ans, attrapée par un inconnu et traînée dans des buissons tout en jouant dans la rue | Royaume-Uni | Nouvelles

La police de Sussex a déclaré qu’elle enquêtait sur un rapport selon lequel un homme aurait attrapé une jeune fille et l’aurait entraînée dans des buissons dans une rue appelée Timberleys, à Littlehampton, dans le West Sussex, vers 17 heures lundi.

La jeune fille anonyme, âgée de six ans, jouait dans un espace ouvert dans une rue. Elle a ensuite été approchée par l’homme non identifié et il l’aurait forcé à entrer dans des buissons à proximité, mais s’est enfui après environ une minute quand on pense qu’il a été distrait par des proches appelant la fille.

L’enfant n’a pas été blessé physiquement et a couru vers ses proches à proximité.

M. Carter a assuré que l’incident est un rapport isolé et a confirmé qu’il n’y a eu aucun rapport similaire dans la région ou plus loin récemment.

Il a poursuivi: «Je reconnais la préoccupation que des incidents comme celui-ci causeront aux parents de la région. L’enquête se poursuit rapidement et rigoureusement, et les agents locaux effectueront des patrouilles accrues.

“Les habitants devraient continuer à prendre des précautions raisonnables pour assurer la sécurité de leurs enfants. Si vous constatez un comportement suspect autour d’enfants, appelez-nous immédiatement au 999.”