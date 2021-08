Fille fumeuse ? Dazzle Belinda en blazer déboutonné

Fille fumeuse ? Belinda éblouit en blazer déboutonné | Instagram

La chanteuse aux multiples facettes et “pop star“Au Mexique, Belinda, a bouleversé les estrades après avoir fait circuler une image dans laquelle elle a l’air tapissée de paillettes, celle née à Madrid, la déboutonne blazer et révèle un peu plus que ce que les fans attendaient.

L’Espagnole, Mexicaine nationalisée, Belinda, remplit toujours sa mission, se démarquer dans chacune de ses apparitions, non seulement pour ses diverses capacités artistiques mais aussi lors du choix des tenues au milieu de ses séances.

“utopie” dit la description de la photographie dans laquelle Belinda Apparaît debout et appuyé sur des murs de miroirs, l’interprète d’Ángel ” et de ” Boba Niña Nice “, s’est illustré avec le prototype d’un top model en lâchant des fumerolles au plafond.

Un ensemble pantalon et blazer la montre tapissée de paillettes qui présentaient un dégradé très particulier dans les tons roses, dorés et noirs, bien que la touche supplémentaire ait été apportée par l’interprète de “Petite grenouille“quand il a déboutonné son élégante veste montrant que sa peau était la seule chose qui cachait le vêtement frappant.

Et c’est qu’à diverses reprises, la notée “princesse de la pop latine“Elle a précisé son style pour montrer ses paillettes et accessoires préférés, ceux qui font partie de sa garde-robe, et qu’elle cherche toujours à montrer et à combiner de manière originale.

Ce qui a sûrement doté “Beli” Sa présence à des défilés de mode importants est d’une grande inspiration, elle suscite donc toujours une curiosité pour le style qu’elle montrera, bien que certaines de ses tenues aient suscité certains commentaires, le juge dont on se souvient de ” La Voz ” porte toujours ses vêtements avec une totale confiance et confiance. .

L’actrice qui s’est essayée à la série à 10 ans dans des romans comme “Des compagnons à la rescousse“,” Friends x Always “,” Adventures in time “, elle ressemble sur une photo Instagram à une “femme fatale” entière avec ses cheveux lâchés et un maquillage dans lequel ses yeux étaient la clé principale lorsqu’elle combinait des ombres vertes et avec un contour remarqua populairement appelé « œil de chat ».

Sans aucun doute, Belinda Peregrín Schüll parvient toujours à être sous les projecteurs, sa carrière et ses incursions dans divers domaines la maintiennent encore plus actuelle dans le monde exigeant du divertissement.

Même si la crise sanitaire aurait fortement freiné cette industrie, Belinda Peregrín s’est occupée tout le temps, soit en jouant dans certaines campagnes publicitaires avec diverses marques, soit en s’aventurant dans le monde des affaires en lançant sa marque de collagène “Wonu”.

La fiancée d’aujourd’hui de Christian Nodal, est une fidèle assidue aux routines liées aux “soins de la peau” (soins de la peau) montrant que sa nouvelle gamme de collagène pourrait être la clé pour maintenir une peau ferme et saine, comme on dit toujours dans les compliments envers les “modèle de magazine” e “influenceur“.

Il faut dire que la « philanthrope » sait saisir les opportunités, comptant sur la grande popularité dont elle jouit sur son compte Instagram avec un peu plus de 13 millions de followers.

Cependant, après avoir repris sa carrière d’actrice lorsqu’elle a été invitée par Netflix Espagne à participer à la série “Welcome to Eden”, dont elle a enregistré plusieurs mois à Barcelone, Belinda Peregrín Schüll se préparerait aujourd’hui à partager plus de projets musicaux avec ses followers. .

Un aperçu de celui-ci était la collaboration la plus récente, “La fille de l’école“qui a été un succès avec 24 millions de vues sur YouTube.

Le clip vidéo, qui a été enregistré avec Lola Indigo et Tini Stoessel, a fait fureur, se positionnant comme l’une des chansons les plus reproduites sur la chaîne “exposant de la pop latine”.