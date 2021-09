Fille préférée frappe les campus universitaires avec des hôtels pour diplômés – WWD

Favorite Daughter, une marque de vêtements de sport dirigée par les sœurs Erin et Sara Foster, s’associe à Graduate Hotels, les hôtels-boutiques des campus universitaires, pour proposer des espaces pop-up expérientiels dans les halls des propriétés pendant les week-ends de football populaires.

Graduate a accueilli la marque le week-end dernier à Ole Miss à Oxford, Miss., et sera à l’Université Vanderbilt à Nashville, Tenn du 1er au 3 octobre, à l’Université de l’Arizona à Tucson du 8 au 10 octobre et à l’Université du Michigan à Ann Arbor. du 5 au 7 novembre.

Les Foster, qui sont aussi écrivains et comédiens, vendent des marchandises spécifiques à chaque marché ainsi que des pièces de leur collection. Ils sont également sur place pour échanger avec les étudiants et discuter de leur parcours entrepreneurial.

Fille préférée installée à Ole Miss le week-end dernier. coup de courtoisie.

“Lorsque nous avons décidé de créer Favorite Daughter, Erin et moi avons toujours envisagé un concept de brique et de mortier. Ce que nous aimons dans ce partenariat avec Graduate, c’est qu’il offre une toile de fond unique au sein de ces villes universitaires animées, et nous pouvons prétendre que nous sommes à l’université », a déclaré Sara Foster.

“Nous aimons l’ambiance jeune des propriétés Graduate, et personnellement, je suis tombée amoureuse de la propriété de Nashville lorsque j’ai planifié mon mariage à Nashville”, a déclaré Erin Foster. « Nous aimons la façon dont notre marque ludique se marie parfaitement avec l’esthétique de l’hôtel. Nous avons eu le meilleur moment pour lancer notre partenariat à Ole Miss et nous sommes ravis de nous connecter avec plus d’étudiants et, espérons-le, d’être invités à des fêtes universitaires. Nous ne sommes jamais allés à l’université, nous avons donc beaucoup de rattrapage à faire.

Favorite Daughter est une coentreprise avec Centric Brands.

Suzy Biszantz, présidente du groupe, hommes et femmes chez Centric Brands, a déclaré qu’elle était ravie de s’associer à Graduate Hotels. « Nous aimons leur concept innovant et leur public captif. Nous voulons aborder le commerce de détail traditionnel différemment avec Favorite Daughter. Il y a une valeur énorme à apporter cette marque à un public existant organisé plutôt que d’attendre que de nouveaux clients viennent nous voir. C’est une excellente occasion pour les fans de la marque de rencontrer Erin et Sara, qui sont merveilleusement accessibles et parlent si authentiquement à ce groupe démographique.

Amy Wexler, directrice du marketing de Graduate Hotels, a déclaré qu’ils cherchaient toujours à activer leurs espaces de “manières uniques et mémorables”.

« Il est remarquable de voir l’engagement des invités et des voisins diplômés. Erin et Sara sont des femmes entrepreneures avec une perspective inspirante qui correspond parfaitement à notre marque », a déclaré Wexler.

Le week-end dernier, les best-sellers chez Ole Miss étaient le pull en cachemire signature Favorite Daughter (198 $), le Jean Valentina (198 $) et le sweat-shirt collégial exclusif Favorite Daughter (88 $). En ce qui concerne les articles personnalisés, ils fabriquent des sweat-shirts à logo, des sacs de week-end, des bouteilles d’eau et des porte-clés, au prix de 10 $ à 40 $.