Filles en gros pulls – Devinez qui !

Certains des plus chauds d’Hollywood, y compris Halle Bailey, jasmin tookes, et Bella Thorne — se blottissent contre leur laine la plus chaude afin d’éviter les engelures cet hiver… mais une légère brise ne sera pas une raison suffisante pour empêcher ces célébrités douillettes de montrer un peu de peau !

Emmitouflez-vous pendant que vous faites défiler cette galerie de filles en gros pulls et voyez si vous pouvez deviner la star douillette parmi les dames de cet équipage soudé qui a partagé ces selfies sexy !

Ils sont garantis pour vous réchauffer … peu importe à quel point vous pensez que vous êtes cool.