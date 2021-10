‘Fillionaire’: Rahul Gandhi s’en prend au gouvernement Modi pour la hausse des prix de l’essence et du diesel

Ce n’est pas la première fois que le Congrès vient avec le mot « Fillionaire ».

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a critiqué aujourd’hui le gouvernement Modi à propos de la hausse des prix du carburant. Alors que les partis d’opposition ont soulevé les problèmes, il n’y a pas eu de répit face à la hausse des prix du carburant. Le prix de l’essence et du diesel à Delhi est de 106,54 Rs le litre, en hausse de 0,35 Rs et de 95,27 Rs le litre, en hausse de 0,35 Rs respectivement aujourd’hui. À Mumbai, les prix de l’essence et du diesel par litre sont respectivement de 112,44 Rs et 103,26 Rs.

Les prix atteignant un niveau record aujourd’hui, Rahul Gandhi a utilisé aujourd’hui le mot « fillionaire » pour faire valoir son point de vue contre la hausse des prix du carburant. « GOI joue une blague cruelle à notre public », a déclaré Rahul Gandhi dans un Tweet publié avec un graphique avec le mot « Fillionaire ». Il a dit que Fillionaire signifie celui qui peut se permettre un plein réservoir en Inde. Il a dit que le nouveau mot est venu grâce au butin de carburant du gouvernement Modi.

GOI joue une blague cruelle à notre public. सरकार हमारी जनता के साथ घिनौना मज़ाक़ कर रही है।#TaxExtorsion pic.twitter.com/javaHiu6eE – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 21 octobre 2021

Ce n’est pas la première fois que le Congrès vient avec le mot « Fillionaire ». Avant Rahul Gandhi, le chef du Congrès et député Shashi Tharoor avait utilisé le mot pour la première fois en février de cette année.

« #WordOfTheWeek (pas ma monnaie : félicitations à celui qui l’a inventé) », avait déclaré Tharoor sur Twitter en disant que le mot avait été inventé par une personne inconnue.

#WordOfTheWeek (pas ma monnaie : félicitations à celui qui l’a proposé) pic.twitter.com/NeEXbShHYL – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 25 février 2021

Le parti du Congrès a déclaré que le gouvernement Modi devrait arrêter ce pillage.

« Le gouvernement Modi pille les gens en augmentant le prix de l’essence et du diesel. Maintenant, ce pillage doit cesser », a déclaré le parti. Il a ajouté que les prix de l’essence ont été augmentés 81 fois et le diesel 87 fois rien qu’en 2021.

Le parti du Congrès a déclaré que l’essence coûterait 66 Rs le litre et le diesel 55 Rs le litre sans la taxe imposée par le gouvernement Modi.

