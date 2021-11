Film biopic sur le manager des Beatles, Brian Epstein, ferme brutalement

Le film biopic Midas Man sur le manager des Beatles Brian Epstein se serait arrêté à mi-tour.

« Le réalisateur de Midas Man, Jonas Akerlund, fait une pause dans le film », a déclaré l’équipe de production à Deadline, qui a annoncé la nouvelle. « Jusqu’à ce que certaines choses deviennent plus claires, nous ne sommes pas en mesure d’ajouter d’autres commentaires à cette déclaration. En attendant, on peut confirmer que le tournage de Midas Man se poursuivra à Londres en novembre avant de s’interrompre pour Noël. Le tournage reprendra début janvier à Los Angeles.

Selon ces mêmes sources, il est peu probable que le réalisateur Jonas Akerlund revienne en janvier après la pause. Le départ n’est pas lié à la santé mais « est lié en partie à d’autres engagements professionnels qui entravent le projet », explique Deadline.

Jonas Akerlund est surtout connu pour son travail sur Lords of Chaos et Polar. Mais le cinéaste a également travaillé sur des clips pour Paul McCartney, Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift et Beyonce. Akerlund a également contribué à la bande originale du film.

Midas Man est produit par StudioPOW et Trevor Beattie Films. Le président de Twickenham Studios, Sunny Vohra, et l’ancien président de Lionsgate UK, Nicola Pearcey, sont également producteurs exécutifs.

Il est également produit en association avec Er Dong Pictures, qui distribuera le film en Chine. Le scénario original est basé sur un scénario de Brigit Grant et écrit par Jonathan Wakeham.

Le film biopic explorera le rôle de Brian Epstein dans l’influence créative de la musique pop dans les années 1960. Il a été le manager des Beatles de 1962 jusqu’à sa mort en 1967 à seulement 32 ans. Il a également dirigé d’autres groupes d’invasion britannique comme Gerry and the Pacemakers et Billy J. Kramer and the Dakotas.

Jacob Fortune-Lloyd incarne Brian Epstein. Les autres acteurs du biopic incluent Emily Watson, Eddie Marsan, Lukas Gage, Rosie Day et Bill Milner. L’équipe de tournage aurait été licenciée, leur dernière date de travail étant le 5 novembre.