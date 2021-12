Film de l’année 2021 – Dune : première partie

2021 a été l’année où nous avons enfin pu voir la plupart des films à succès qui auraient dû sortir un an plus tôt. La pandémie a conduit des dizaines de films à reculer d’une année entière, et même lorsqu’ils sont finalement arrivés, il n’y avait aucune garantie qu’ils trouveraient le public qu’ils auraient fait une autre année. Cela n’était pas plus vrai que Dune : Première partie de Denis Villeneuve.

L’adaptation par Villeneuve de la première moitié du roman de science-fiction classique de Frank Herbert aurait pu être le projet de rêve du réalisateur Sicario et Arrivée, mais la difficulté d’adapter une œuvre aussi dense et vénérée – combinée au fait qu’elle ne raconterait que la moitié de l’histoire – -signifiait qu’il n’y avait aucune garantie que le film réussirait, que ce soit artistiquement ou commercialement.

Mais nous n’aurions pas dû nous inquiéter. Dune était une réalisation extrêmement impressionnante, qui allait bien au-delà des deux précédentes adaptations à l’écran (le film de David Lynch de 1984 et la mini-série SyFy de 2000) en donnant vie à la vision révolutionnaire et extrêmement influente d’Herbert.

Le film avait l’air et sonnait incroyable – ce qui n’est peut-être pas surprenant compte tenu de ce que Villeneuve a réalisé de la même manière avec son film précédent, Blade Runner 2049. Mais c’était un film qui utilisait l’original de Ridley Scott comme modèle visuel et sonore. Dune, bien qu’évidemment basé sur ce que Herbert avait créé dans son livre, a permis à Villeneuve de créer son propre monde de planètes désertiques, de familles rivales, de cultes mystérieux, d’assassins mortels, d’intrigues politiques intergalactiques, de vers des sables et de narcotiques rares. L’échelle du film était immense, la conception de la production souvent époustouflante et la conception sonore – surtout si vous avez vu le film dans une salle de cinéma – était incroyablement forte, profonde et immersive.

Bien sûr, aucune des réalisations techniques n’aurait eu d’importance si Dune: Part One n’avait pas également fonctionné au niveau de l’histoire. À première vue, le film avait un inconvénient instantané – Villeneuve n’adaptait que la première moitié du roman d’Herbert, ce qui signifie que l’arc narratif traditionnel auquel nous nous attendions était absent. Et sans aucun doute, certains téléspectateurs ont été déçus par la fin du film, d’autant plus que le deuxième film n’a pas été initialement annoncé.

Cependant, la décision de diviser le livre en deux était clairement la bonne en termes de développement des personnages et du scénario. Alors que le film de Lynch a parcouru une grande partie de la première moitié du livre pour arriver aux séquences les plus mouvementées, Villeneuve et les co-scénaristes Jon Spaihts et Eric Roth ont pu construire les relations entre les personnages, ainsi qu’établir le paysage politique et le conflit entre les Maisons des Atréides et Harkonnen et les empereurs Padishah qui règnent sur la galaxie.

Inévitablement, même avec 2 heures et demie pour jouer, il y a encore beaucoup de détails du livre qui ont été omis, et Villeneuve lui-même a admis qu’il y avait eu une décision consciente de rationaliser certains des aspects politiques à la place du film plus contenu personnel. Le résultat est un film avec un noyau dramatique fort – la relation entre Paul Atreides (Timothée Chalamet) et sa mère Lady Jessica (Rebecca Ferguson) fournit le noyau émotionnel du film, et le développement constant du personnage de Paul à travers ses expériences sur Arakiss est bien manipulé. Et bien sûr, le reste de la distribution est parfaitement interprété, du flamboyant maître d’épée de Jason Momoa, Duncan Idaho, au duc Leto Atreides, fatigué du monde, d’Oscar Isaac, à la mystérieuse Bene Gesserit Reverend Mother de Charlotte Rampling et au terrifiant baron Harkonnen de Stellan Skarsgård.

Dune est une réalisation époustouflante, une tranche de science-fiction pour adultes absolument fascinante et visuellement étonnante qui convient à la fois aux fans du roman d’Herbert et aux téléspectateurs qui sont nouveaux dans ce monde. Si le film avait échoué au box-office et que Dune: Deuxième partie n’avait pas été éclairée, cela aurait pu être l’une des grandes déceptions de l’année, la seconde moitié de l’histoire n’étant jamais terminée. Mais avec le deuxième film prévu pour 2023, Dune est une expérience incroyable et le film préféré de GameSpot de l’année.