Film de Noël oublié de Dolly Parton que vous pouvez regarder gratuitement dès maintenant

Même les plus grands fans de Dolly Parton ont peut-être oublié ce film de Noël festif qui devrait faire partie de chaque soirée cinéma des Fêtes ! L’icône country est la vedette du film de 1996 réalisé pour la télévision, Un ange improbable, que vous pouvez diffuser gratuitement dès maintenant sur Tubi. La série de comédie fantastique, réalisée par Michael Switzer, mettait en vedette Parton dans le rôle de la chanteuse franche Ruby Diamond, qui rentrait chez elle d’un bar une nuit, écrase sa voiture et meurt.

Quand elle se réveille au paradis, elle rencontre Saint Peter, joué par Roddy McDowall, qui dit à Ruby qu’elle peut retourner sur Terre, mais seulement si elle accepte de réunir une famille séparée déchirée par la mort de la mère. Si Ruby réussit à minuit la veille de Noël, elle recevra ses ailes d’ange. Parton est ravissante dans le film avec une garde-robe de dynamite assortie, et les fans de la chanteuse « 9 to 5 » adoreront sa performance.

Parton n’est peut-être pas un ange dans la vraie vie, mais même sa mère pensait qu’elle aurait pu être une prédicateur, a déclaré la star de country à Playboy Magazine en 1978. « Ma mère et de nombreuses personnes ont toujours dit qu’elles voyaient l’amour de Dieu en moi, « , a-t-elle déclaré à l’intervieweur. « Je m’attends à ce qu’un jour, d’une manière ou d’une autre, avant de mourir, j’aurai fait du bien à Dieu, qui, je pense, a fait tout le bien en moi qui n’a jamais été fait. »

« Je pense que pendant des années, les gens ont dépassé Dieu, regardé juste au-delà de lui, pensant qu’il était un grand monstre dans le ciel et que vous deviez vivre avec ces horribles sentiments de culpabilité et que vous deviez ramper sous un lit si vous J’avais fait quelque chose de mal », a-t-elle poursuivi. « J’ai un concept totalement différent de Dieu. Je crains Dieu, mais je n’ai pas peur de Dieu. La façon dont je regarde Dieu est, je pense qu’Il signifie quelque chose de différent pour tout le monde. Nous sommes tous les enfants de Dieu , si nous lui permettons simplement de travailler à travers nous. Vous n’avez pas besoin d’être debout dans une église pour atteindre les gens afin qu’ils changent leur vie et fassent le bien. » Regardez Un ange improbable maintenant sur Tubi.