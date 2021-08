Film de Ray Donovan: 8 choses rapides que nous savons sur le suivi du film

David Hollander affirme que Ray Donovan est “très ambitieux” et répondra aux questions de manière “honnête” et “surprenante”

Nous ne savons toujours pas grand-chose de cette finale de film, mais David Hollander a donné de vagues indices. Plus précisément, dans une interview de Vulture, le showrunner a affirmé que Ray Donovan (2022) serait “très ambitieux” en termes de portée et d’échelle, et le créateur de la série a noté qu’il pourrait travailler “dans un langage très cinématographique” car il s’agit d’un long métrage. . Hollander n’a pas tardé à noter que sa série annulée était souvent cinématographique dans sa présentation, mais “certains appareils étaient à leur disposition” via le format de deux heures.

De plus, David Hollander a promis qu’il répondrait à toutes les questions laissées par la saison 7 de “manières très surprenantes”. Il a également pris le temps de célébrer les fans pour leur ténacité à faire revivre Showtime, notant qu’il est devenu clair que “l’organisme vivant qu’est Ray Donovan n’est pas seulement une collaboration entre ceux d’entre nous qui font le spectacle , mais une collaboration, une propriété partagée, avec notre public.”

Voici ce que dit David Hollander :