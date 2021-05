Film documentaire anti-FUD à financement participatif Bitcoiners

Compartir

Alors que les manchettes s’accumulent sur le terrible impact environnemental de Bitcoin, un groupe d’investisseurs et de partisans s’est mis au travail pour défendre le plus grand actif numérique du monde à l’aide d’un documentaire anti-FUD financé par le financement participatif.

Annoncé pour la première fois par l’investisseur, l’hôte de podcast et le fan de Bitcoin Brad Mills sur Twitter, l’objectif du film est d’agir comme un argument «définitif» pour «pourquoi Bitcoin fera la transition du monde vers les énergies renouvelables plus rapidement que les gouvernements».

J’ai trouvé le cinéaste (@jamie_jk) pour faire le court-métrage définitif sur les raisons pour lesquelles Bitcoin fera la transition du monde vers les énergies renouvelables plus rapidement que les gouvernements. Cela ne coûtera que 20 à 30 000 dollars pour un mini-doc professionnel chez BTC Energy FUD. Je vais mettre 5k $, qui est avec nous? #GreenBitcoin https://t.co/7MSPTUlArP – Brad Mills ✍️ (@bradmillscan) 14 mai 2021

Le réalisateur choisi par Mills est Jamie King, mieux connu pour STEALING THIS MOVIE, une série documentaire sur BitTorrent et l’un des premiers exemples d’effort gratuit et financé par crowdfunding. Dans une interview avec Cointelegraph, King a déclaré que le récit autour de la consommation d’énergie de Bitcoin l’avait poussé à l’action.

“L’idée de ce nouveau projet, pour lequel nous collectons des fonds en ce moment, est née de l’attention croissante accordée à l’utilisation d’énergie du Bitcoin”, a déclaré King. “De toute évidence, cela est venu à un point critique avec l’annonce d’Elon de ne pas accepter BTC pour ses voitures pour le moment, mais c’est aussi une partie de ‘FUD’ que nous voyons se répéter avec une intensité de plus en plus grande.”

Plus tôt dans la semaine, le milliardaire Elon Musk a tweeté que sa société Tesla n’accepterait plus Bitcoin pour les paiements, un commentaire qui a déclenché des allégations d’hypocrisie, mais dont le contenu a été repris dans les médias grand public.

Malgré les plaintes d’Elon, les détails sur la quantité d’énergie “sale” que Bitcoin consomme sont difficiles à calculer, cependant, et même les estimations basées sur la consommation chinoise ne peuvent donner qu’une image approximative.

Quoi qu’il en soit, King et son équipe n’essaient pas de faire valoir que Bitcoin est une technologie propre et verte.

«Je pense qu’il est important de reconnaître que Bitcoin utilise de l’énergie. Beaucoup de ça. Cela fait partie de leur conception », déclare King. «La question que nous devons nous poser est: cela en vaut-il la peine? ”

Pour être clair, je crois fermement aux crypto-monnaies, mais elles ne peuvent pas conduire à une augmentation massive de l’utilisation des combustibles fossiles, en particulier du charbon. – Elon Musk (@elonmusk) 13 mai 2021

King a déclaré que ceux qui répondent instinctivement «non» à cette question n’ont probablement pas fait leurs recherches, et que «dans un contexte social, politique et économique plus large», les arguments en faveur de la consommation d’énergie de Bitcoin sont évidents.

Jusqu’à présent, la communauté a répondu chaleureusement, augmentant 0,5 BTC en seulement 48 heures. King souligne également que même si le réseau Lightning de Bitcoin n’a pas eu l’adoption que certains espéraient, après l’ouverture du projet aux dons de Lightning, de petits bailleurs de fonds ont commencé à affluer.

“Je pense que ce que nous pouvons voir, c’est que Lightning est très réel pour les petits dons Bitcoin, je suis heureux de le dire”, a-t-il plaisanté.

En fin de compte, l’objectif de King n’est pas de jeter de la boue sur les FUD-sters, mais d’éduquer et d’élever.