Film et liberté : un documentaire sur les violences policières & la résistance populaire soulève des questions pertinentes

Un an plus tard, The Blind Rabbit, réalisé par Paul, un artiste et cinéaste contemporain acclamé, a fait sa première mondiale à l’IFFR le 2 juin lors d’une rare projection physique dans la ville portuaire des Pays-Bas.

Le Festival international du film de Rotterdam (IFFR) attendait avec impatience son jubilé d’or en 2021 lorsque la pandémie de coronavirus a paralysé le monde. L’IFFR, qui annonce la célébration du cinéma chaque année avec un programme de janvier, continuerait à créer un nouveau format – un événement en ligne en février et un festival physique élargi en juin – pour aider les cinéastes et l’industrie cinématographique.

À peu près au même moment où l’IFFR était occupée par ses projets de 50e année, Pallavi Paul, doctorante à l’Université Jawaharlal Nehru (JNU), avait raffermi son nouveau projet de film, centré sur la violence policière. “J’ai commencé à penser au film en 2019, puis tout à coup le monde est entré dans mon projet”, se souvient Paul, né à Delhi, qui a depuis terminé son doctorat à la JNU’s School of Arts and Aesthetics.

Les attaques policières contre les étudiants de Jamia Millia Islamia en décembre 2019 suivies des émeutes de Delhi, la répression policière deux mois plus tard et le meurtre de George Floyd aux États-Unis ont donné une urgence à son projet. Un an plus tard, The Blind Rabbit, réalisé par Paul, un artiste et cinéaste contemporain acclamé, a fait sa première mondiale à l’IFFR le 2 juin lors d’une rare projection physique dans la ville portuaire des Pays-Bas.

Structures de pouvoir

Sélectionné pour le programme moyen-métrage de l’IFFR, The Blind Rabbit est un documentaire de 42 minutes, qui utilise la fiction expérimentale pour approfondir les structures de pouvoir qui favorisent la violence policière, la complicité et la corruption. À l’aide d’images d’archives, de vidéos sur les réseaux sociaux et d’animations, le film traverse des périodes troublées de l’histoire de l’Inde indépendante comme l’urgence, les émeutes de 1984, l’agression contre les étudiants de Jamia et les émeutes de Delhi en 2020.

« Si nous pensons à l’art, il n’y a pratiquement aucune œuvre qui entre dans la vie intérieure du pouvoir. Nous voyons la police comme un symbole de l’État. Cependant, pour développer une compréhension de manière imaginative et décisive, nous devons être capables de voir la vie intérieure du pouvoir », explique Paul à propos du point de départ du film, qui a été tourné au milieu de la dernière pandémie. an.

Plusieurs policiers à la retraite ont été interrogés pour le film, qui ne les identifie pas, utilisant uniquement leur voix. « J’ai commencé à parler à de nombreux policiers, mais ceux qui étaient encore en service n’ont pas pu parler officiellement à cause des règles et des dispositions », explique Paul.

« Ensuite, j’ai commencé à parler à des policiers à la retraite qui ne sont pas liés par les règles », ajoute-t-elle. “Les histoires ont commencé à tomber.”

L’une de ces histoires concerne les orphelins oubliés de l’Urgence, des enfants qui ont été récupérés par la police dans les rues pour compléter les quotas d’arrestation quotidiens. Deux ans de détention ont conduit à un effacement de leurs souvenirs de la maison, qui se sont limités à des fragments comme un peepal à proximité ou un train, une tente ou un drain.

« Lorsque l’Inde devait être ‘re-démocratisée’, ce groupe d’enfants est devenu un problème. L’État ne savait pas quoi faire d’eux parce qu’ils avaient oublié d’où ils venaient », dit Paul. La police a de nouveau été chargée de trouver où remettre les enfants. « Le kidnappeur se transforme désormais en psychogéographe, précise le réalisateur.

Le son comme image

L’utilisation magistrale par Paul du son, des images et du texte pour examiner la sauvagerie et le grotesque au sein d’un système défectueux élève son film expérimental à une plus grande vision cinématographique rarement vue dans le cinéma indien aujourd’hui. L’expérience déchirante de deux étudiants de Jamia essayant de sauver leur collègue d’un assaut brutal de la police à New Friends Colony le 16 décembre 2019 – qui est devenu un symbole de la résistance étudiante – est racontée au début du film à travers le son de coups aveuglants de matraques et cris inquiétants sur un écran blanc.

Là encore, dans l’un des entretiens, un ancien responsable de la police est entendu dire que la police a été « chargée de procéder à 18 à 20 arrestations par jour » pendant l’urgence. Un autre dit que « nous avons vraiment senti que ce que nous faisions était mal ». “Nous écririons qu’il incitait à la violence en faisant des discours anti-gouvernementaux”, dit l’officier à propos des fausses arrestations. “L’expérience en travaillant en force vient automatiquement”, explique l’officier répondant à une question sur qui lui a demandé de rédiger de faux rapports.

« La cécité » est un thème récurrent dans le jeu de pouvoir des textes et des images du film, qui confère une tension tectonique au récit qui alterne entre documentaire et fiction. «Si nous continuons à nous laisser entraîner dans l’un de ces événements majeurs, nous perdons de vue la structure plus large», explique Paul à propos de l’impératif artistique d’aller au-delà de l’évidence.

The Blind Rabbit, qui a reçu le soutien de la Fondation indienne pour les arts et de Five Million Incidents, un projet artistique d’un an co-organisé par le Goethe Institute India et le Raqs Media Collective, était l’un des deux films indiens présentés à l’IFFR en juin. un événement. Le long métrage tamoul Koozhangal (Cailloux) de PS Vinothraj a remporté le premier prix du festival, le Tiger Award, en février.

Art et université

« Pallavi a apporté un nouvel éclairage sur le sens du cinéma de non-fiction et l’interface entre la pratique de la non-fiction et la pratique artistique. Elle brouille les frontières », déclare Ranjani Mazumdar, professeur d’études cinématographiques à l’École des arts et de l’esthétique de JNU. « Elle a maintenu un excellent équilibre entre la pratique artistique et le travail académique. Cette interface est rare dans notre domaine », explique Mazumdar, qui a supervisé la recherche doctorale de Paul sur divers sites comme le cinéma, l’art contemporain, le droit et la médecine légale en examinant les possibilités philosophiques de la forme non-fictionnelle.

“La pratique cinématographique expérimentale, la pédagogie et les analyses écrites critiques de Pallavi Paul reçoivent l’attention méritée dans un cycle renouvelé d’une crise mondiale contemporaine, à laquelle s’est intensifiée le classisme, le patriarcat, les castes, le communautarisme, le sectarisme et la xénophobie”, a déclaré Rohit Goel. , directeur, Bombay Institute for Critical Analysis and Research. Il a collaboré avec le cinéaste pour donner un cours en ligne sur le cinéma, le concept et la forme au début de cette année.

Le 5 juin, Paul a également prononcé la Freedom Lecture du festival, une collaboration entre l’IFFR et l’organisation culturelle De Balie basée à Amsterdam. Pour sa quatrième édition, la Freedom Lecture est présentée chaque année par un cinéaste choisi parmi l’ensemble de la sélection du festival du monde entier.

Faizal Khan est indépendant

