Film le plus regardé au Mexique Vous pouvez le regarder sur Netflix !

Netflix et le film le plus regardé de tout le Mexique Vous voudrez le voir !

A cette occasion, nous vous ferons part de film Le plus vu dans tout le Mexique et le meilleur de tous, c’est que vous pouvez le trouver sur la célèbre plateforme Netflix et cela vous fera également penser à vos derniers jours de vie.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ladite production cinématographique est hébergée dans le célèbre Plate-forme de Netflix et suit une histoire catastrophique qui nous rappellera la vie et la perte.

La vérité est que ces dernières semaines, les gens ont tendance à s’interroger davantage sur les nouvelles tendances ou les sujets qui les intéressent, comme c’est le cas avec certains genres de cinéma ou de séries hébergés sur Netflix.

En ce sens, les gens se demandent ce qu’ils peuvent voir sur la plateforme de streaming, Netflix, où ils peuvent trouver une grande variété de films de divers thèmes et genres.

Comme vous vous en souvenez peut-être, de nouvelles options de diffusion de contenu et de divertissement apparaissent plus souvent.

Et en fait ceci principalement depuis que la pandémie de Covid-19 est arrivée au Mexique le 28 février 2020.

Malgré la concurrence, Netflix continue d’être l’une des plateformes les plus demandées au monde, principalement parce qu’elle s’engage pour les meilleures sorties du monde cinématographique, des sorties les plus récentes aux classiques du septième art.

En ce mois de janvier, plusieurs productions audiovisuelles rejoignent la plateforme, qui font partie des premières pour petits et grands.

Cependant, aujourd’hui, nous ne parlerons que de la bande « Ne lève pas les yeux« , ou connu sous son titre en espagnol » Ne cherchez pas « , qui s’annonce pour être pris en compte dans les Oscars, c’est-à-dire les Oscars.

Ce film, qui occupe actuellement la troisième place dans la liste des 10 films les plus regardés sur Netflix, suit l’histoire de Kate Dibiasky est une étudiante diplômée en astronomie qui, avec son professeur Randall Mindy, fait une formidable découverte qui met en danger chaque être vivant sur Terre.

C’est une comète en orbite dans le système solaire de la taille du mont Everest. Le problème est que communiquer la nouvelle d’une éventuelle extermination de la vie n’est pas facile, ils seront donc impliqués dans l’aventure la plus étrange de leur vie.