Film Sonic the Hedgehog 2: 8 acteurs que l’on veut voir dans les futurs films Sonic

C’était une annonce que personne n’avait vu venir. Le 10 août, Idris Elba – l’acteur primé dont les crédits incluent Luther et The Suicide Squad – a révélé de manière inattendue qu’il exprimerait Knuckles dans le prochain film Sonic the Hedgehog 2.

Sans surprise, le casting a rencontré autant de surprise que d’excitation. Amener Elba à bord ajoute plus de puissance de star aux débats et sa voix devrait être un ajustement solide et amusant pour la personnalité sérieuse de Knuckles.

Inutile de dire que le casting d’Elba nous a fait réfléchir : quels autres acteurs devraient exprimer d’autres personnages de Sonic dans les futurs films ? Il y a beaucoup d’individus emblématiques, inhabituels et idiots parmi lesquels choisir et, à notre avis, beaucoup de stars qui seraient parfaites pour certains rôles.

Ci-dessous, nous avons répertorié huit acteurs que nous souhaitons voir apparaître dans les futurs films Sonic, ainsi que le personnage pour lequel nous pensons qu’ils conviendraient. Nous n’avons aucune information privilégiée sur les futurs castings, mais c’est toujours amusant de spéculer, non ?

Tom Holland dans le rôle de Miles ‘Tails’ Prower

Une option peu probable, étant donné que l’acolyte de Sonic a été interprété par l’acteur régulier de Tails, Colleen O’Shaughnessey, dans la scène post-générique du premier film. O’Shaughnessey n’a pas encore été confirmé pour reprendre ce rôle dans le deuxième film Sonic, mais nous pensons qu’elle reviendra.

Si Tails a été exprimé par quelqu’un d’autre, Tom Holland semble être un choix idéal. Malgré son ascension rapide ces dernières années, la star de Spider-Man apparaît comme de bonne humeur et humble, il serait donc parfait pour jouer à Tails.

D’autres rôles, dont Onward et Spies in Disguise, ont montré que l’acteur britannique peut également incarner des personnages innocents et de type inventeur – ce qui aiderait car Tails est un artisan qualifié au cœur pur.

Phoebe Waller-Bridge dans le rôle d’Amy Rose

Une autre star britannique qui semble correspondre parfaitement au principal intérêt amoureux de Sonic. La personnalité terre-à-terre de Waller-Bridge, associée à sa capacité à changer la personnalité et l’humeur de son personnage sur un coup de tête, conviendrait bien à Amy Rose.

En tant que personnage de Sonic avec une attitude positive et dynamique qui n’a pas peur de dire ce qu’elle pense ou de révéler son côté en colère, Amy Rose est l’un des personnages étonnamment complexes de la série Sonic, et nous pensons que l’actrice primée Fleabag ferait un travail de stand-up pour la représenter. Nous autoriserions même Amy Rose à briser le quatrième mur à quelques reprises également, dans un rappel du rôle le plus célèbre de Waller-Bridge.

Chris Evans dans le rôle d’Espio le caméléon

Avec son attitude calme, disciplinée et sérieuse, le leader de facto de la Chaotix Detective Agency a besoin d’un acteur qui a de l’expérience dans un rôle similaire. Avancez Chris Evans, dont le passage d’une décennie en tant que Captain America fait de lui le candidat idéal pour exprimer Espio.

Evans a montré qu’il pouvait également incarner des personnages égocentriques, têtus ou impitoyables dans le passé, tels que Lucas Lee de Scott Pilgrim et Ransom Drysdale de Knives Out. Incarner un personnage aux caractéristiques similaires dans Espio ne serait donc pas un problème pour l’ancienne star de Marvel.

Millie Bobby Brown dans le rôle de Cream the Rabbit

Elle a dépeint des personnages féminins forts qui démentent ses tendres années dans d’autres projets, mais Millie Bobby Brown en tant que Cream est quelque chose que nous pourrions voir se produire. Oui, c’est une autre actrice britannique sur notre liste, mais à quel point pouvez-vous être plus poli (du moins stéréotypée) que les Britanniques ?

La crème peut être respectueuse et douce, mais elle est aussi farouchement loyale, courageuse et combative. Bobby Brown a montré à d’innombrables occasions qu’elle possédait de tels attributs dans Stranger Things et d’autres productions, elle n’aurait donc aucun problème à exprimer quelqu’un comme Cream. Vous pouvez même engager l’une de ses collègues stars de Stranger Things, comme Sadie Sink, pour exprimer également Cheese, l’ami de Cream’s Chao.

Hugh Jackman dans le rôle de Fang le tireur d’élite

L’acteur australien emblématique n’est pas étranger à l’expression de personnages animés (Flushed Away, Missing Link), mais nous pensons que faire de Jackman le rôle de Fang le tireur d’élite serait un choix humoristique.

Le personnage volant à vélo et armé d’armes à feu (qui s’appelle également Nack la belette dans certains pays) est un chasseur de trésors qui aspire à trouver les Chaos Emeralds afin de pouvoir les revendre pour un prix élevé. Si ces éléments font leur chemin dans les films Sonic, surtout maintenant que Knuckles est apparu, l’introduction de Fang n’est peut-être pas trop loin non plus.

La plupart des cinéphiles auront vu Jackman dans des rôles plus sérieux que celui-ci, mais l’embaucher en tant que Fang lui permettrait d’exploser ses talents d’acteur de comédie et d’être un antagoniste amusant pour quelqu’un comme le Dr Eggman de Jim Carrey.

Scarlett Johansson dans le rôle de Rouge the Bat

Ce n’est pas un choix peu orthodoxe, certes, mais seulement parce que nous pouvons réellement visualiser Johansson comme Rouge. Sa voix correspondrait si bien à l’aspect femme fatale de ce personnage, nous ne pouvons donc imaginer personne d’autre assumer le rôle.

Comme Jackman, la star de Black Widow a une expérience de doublage, donc ce ne serait pas un rôle étranger pour elle. Ajoutez le fait que Johansson a été choisie comme des personnages féminins forts, ambitieux et indépendants tout au long de sa carrière, et Rouge semble être un rôle prêt à l’emploi pour elle.

Étant donné que Rouge a changé d’allégeance tout au long de la série Sonic, nous pouvions facilement la voir sauter entre les groupes Sonic et Dr. Eggman – et Johansson, avec sa capacité à incarner à la fois les bons et les mauvais rôles, serait excellente dans les deux cas.

Jeff Goldblum dans le rôle du grand chat

Un personnage loufoque et excentrique appelle un acteur tout aussi étrange – et il y en a peu de mieux adaptés à une telle tâche que Jeff Goldblum.

Il serait un personnage de soutien plutôt qu’une star majeure, mais nous soupçonnons que Goldblum se délecterait d’exprimer Big s’il était choisi. À condition qu’un futur film de Sonic présente les amis proches de Big dans Amy Rose and Cream, l’arrivée du grand félin violet ne serait pas exagérée.

Avec peu d’attention pour des objets comme les Chaos Emeralds ou en arrêtant le Dr Eggman de son propre gré – Big est à son meilleur en pêchant dans des endroits paisibles – l’amener avec lui pour toute quête potentiellement salutaire pourrait conduire à toutes sortes de moments hilarants. Et qui serait mieux que Goldblum pour livrer de tels moments ?

Adam Driver dans le rôle de Shadow the Hedgehog

Nous ne pensons pas devoir vous vendre celui-ci. C’est Adam Driver dans le rôle de Shadow the Hedgehog. Essayez de penser à un inconvénient, nous vous défions.

Le conducteur n’a peut-être pas autant d’expérience en doublage que les autres sur cette liste mais, soyons honnêtes, il n’en a pas besoin. Sa voix grave est taillée sur mesure pour un personnage maussade, indifférent et direct – Ben Solo de Star Wars, ça vous tente ? – et vous savez qu’il rendrait justice au personnage s’il était embauché.

S’il doit y avoir un Sonic the Hedgehog 3 (et les chances sont bonnes, à notre avis), Shadow serait un candidat évident à inclure. Il serait un digne adversaire de Sonic et, avec Sonic de Ben Schwartz et Driver’s Shadow s’affrontant – physiquement et verbalement – ​​qui ne voudrait pas voir ça ?