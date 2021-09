Filmer X-Men : Apocalypse a l’air horrible pour Oscar Isaac

Avant de commencer sa prochaine incursion dans une franchise Disney, Oscar Isaac reste occupé sur plusieurs fronts. Il s’occupe de la promotion de deux projets très médiatisés : Dune, qu’il considère personnellement comme un « chef-d’œuvre », et Scenes From a Marriage de HBO, qui a donné lieu à un moment viral sur le tapis rouge entre lui et son amie de longue date et co-star Jessica Chastain. L’homme sait certainement comment garder notre attention, peu importe combien de kilos de latex bleu il porte.