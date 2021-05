Films à venir d’Adam Sandler: ce qui vous attend pour l’acteur et producteur de comédie

Heureux Gilmore 2? (Rumeur mais rien n’est confirmé)

Ok, malheureusement, il n’y a rien de confirmé à propos de Happy Gilmore 2, mais le sujet a été abordé ces derniers mois.

Souvent, les fans d’Adam Sandler parleront du meilleur film de son âge d’or des comédies, que ce soit Billy Madison, The Waterboy ou The Wedding Singer. Mais pour moi, mon préféré a toujours été le classique, Happy Gilmore, l’incroyable film de comédie sportive qui semble toujours trouver un moyen de me faire sourire.

Cette année, le film a célébré son 25e anniversaire (je sais, je me sens vieux aussi), et des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet selon lesquelles un Happy Gilmore 2 pourrait être à l’horizon. Mais devinez quoi? Ces rumeurs ont en quelque sorte trouvé leur chemin dans la paume de la légende lui-même, Adam Sandler.

Quand il a entendu parler de ces rumeurs, Adam Sandler et Christopher McDonald de Happy Gilmore – connu pour jouer le rival de Happy Shooter McGavin dans le film comique – se sont souvenus ensemble du film sur le Dan Patrick Show, et Sandler a expliqué ce qu’il en ressentait.