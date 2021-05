Films à venir d’Angelina Jolie: ce qui vous attend pour la star des éternels

Bright Path: The Jim Thorpe Story – TBA (annoncé)

En entrant sur la scène de la production, il a été annoncé qu’Angelina Jolie allait produire Bright Path: The Jim Thorpe Story, aux côtés de son collègue producteur Todd Black, connu pour le drame Fences, Steve Tisch de Escape Artist Productions et Abraham Taylor, selon la date limite.

Le biopic suivra l’histoire du légendaire athlète amérindien Jim Thorpe, qui sera joué par Martin Sensmeier, qui a joué un rôle dans le remake de 2016 de The Magnificent Seven, ainsi qu’un rôle récurrent dans le drame de science-fiction de HBO Westworld comme Wanahton.

Le film lui-même couvre la longue histoire des Amérindiens et leur injustice aux États-Unis, principalement centré sur l’histoire de Jim Thorpe. Thorpe était membre de la nation Sac and Fox et son nom natif, Wa-Tho-Huk, se traduit par Bright Path, d’où le titre du film. Thorpe a remporté deux médailles d’or olympiques en athlétisme en 1912, représentant les États-Unis, mais sa citoyenneté n’a pas été reconnue pendant une période de génocide culturel pour les Amérindiens.