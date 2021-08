Films à venir de Brad Pitt : ce qui nous attend, y compris Lost City Of D

in

Films que Brad Pitt produit

Alors que Brad Pitt s’est frayé un chemin à Hollywood en tant qu’acteur, il est également connu pour avoir produit des films incroyables. Certains des plus grands films qu’il a produits étaient la biographie politique, Vice, le film de Martin Scorsese, The Departed, le film historique, 12 Years a Slave, et plusieurs autres. Ce n’est donc pas une surprise que Pitt ait de nombreux nouveaux projets à venir qu’il produit.

En premier, nous avons Blonde, un film Netflix avec Ana de Armas, selon Deadline. Après cela, Brad Pitt produira un film intitulé She Said, qui couvrira l’histoire des deux journalistes qui découvrent la vérité sur l’inconduite sexuelle de Harvey Weinstein, selon Woman’s Health. Pitt devrait également produire Wrong Answer, un film réalisé par le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, sur un scandale de fraude aux tests standardisés.

Brad Pitt devrait également produire Americanah, une prochaine série limitée de HBO Max qui sera une adaptation du roman de Chimamanda Ngozi Adichie, selon Indiewire.