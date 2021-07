Films à venir de Bradley Cooper : ce qui attend l’acteur et le réalisateur

Nightmare Alley – 3 décembre 2021 (Post-production)

De plus, Bradley Cooper travaille également avec un autre maître cinéaste moderne. Plus précisément, Cooper joue dans Nightmare Alley, le dernier thriller psychologique du co-scénariste/réalisateur Guillermo Del Toro. Suite attendue de son lauréat du meilleur film, La forme de l’eau, le cinéaste de genre a rassemblé une autre distribution étoilée exceptionnelle, dont Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe et Bradley Cooper. Basé sur le roman de William Lindsay Gresham, Nightmare Alley suit Stanton “Stan” Carlisle (Cooper), un carny ambitieux qui a le talent déconcertant de manipuler les gens avec seulement quelques mots bien choisis. Il s’associera au Dr Lilith Ritter (Blanchett), une psychiatre impitoyable qui s’avère être une collaboratrice assez dangereuse. Ensemble, Stan et le Dr Ritter forment une paire appropriée… cauchemardesque.

Après quelques retards de production liés à 2020, Nightmare Alley a officiellement terminé le tournage et sa sortie est prévue le 3 décembre 2021. Cela place le film en plein milieu de la saison des récompenses, ce qui devrait, espérons-le, bien se révéler à la fois pour Guillermo Del Toro et Bradley Cooper lors du prochain cirque Oscar de cette année.