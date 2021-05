Films à venir de Channing Tatum: ce qui attend la star de Magic Mike

Où est passé Channing Tatum ? Au cours de la dernière décennie, l’acteur-producteur a construit un portfolio impressionnant, en particulier avec des chouchous critiques comme Foxcatcher, Logan Lucky, Hail Ceasar !, The Hateful Eight et les films Magic Mike, ainsi que quelques succès commerciaux tels que The Vow, Kingman: The Golden Circle et les films Jump Street. Mis à part quelques rôles uniquement vocaux dans The LEGO Movie 2: The Second Part, Smallfoot et America: The Motion Picture de cet été, Tatum s’est largement tenu à l’écart du public au cours des dernières années, se concentrant plutôt sur son vie privée. Mais ne vous inquiétez pas; Channing Tatum devrait revenir sur le devant de la scène, grâce à quelques projets notables.

Entre ses débuts scénaristes / réalisateurs, Dog, un rôle de premier plan dans une romance étoilée, et une réunion intrigante avec Phil Lord et Chris Miller, ainsi que plusieurs autres projets qu’il produira sous sa bannière de l’Association libre, Channing Tatum est très occupé, et nous verrons bien assez tôt le fruit de son travail. Si vous aimez la star musclée, voici les films (et émissions de télévision) à garder sur votre radar.