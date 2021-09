Films à venir de Chris Pine : ce qui attend la star de Wonder Woman

Ne t’inquiète pas chérie – TBA 2022 (Post-production)

Après le succès critique exceptionnel de Booksmart, son premier long métrage de réalisatrice, Olivia Wilde faisait partie des nouveaux cinéastes les plus demandés à Hollywood. Pour son deuxième long métrage très attendu, l’actrice devenue réalisatrice a choisi de faire du thriller psychologique Don’t Worry Darling, une pièce d’époque des années 50 avec une série de meurtres de poids lourds, dont Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, KiKi Layne, Chris Pine et Wilde elle-même. Centré autour d’une femme au foyer malheureuse (Pugh) qui découvre une vérité troublante, tandis que son mari cache un sombre secret, Don’t Worry Darling devrait s’avérer être un délice tordu et troublant, et nous devrons attendre de voir ce qui se déroulera lorsque le le film se rapproche de sa date de sortie.

Pour le moment, Don’t Worry Darling n’a pas de date de première officielle, bien qu’il soit dit qu’il arrivera en 2022. Il est possible que le film se fraie un chemin dans la programmation 2021, mais cela semble peu probable à l’heure où nous entrons. la saison des films d’automne bien remplie. Néanmoins, alors que nous apprenons encore plus de détails sur le film à venir, nous devrions nous attendre à ce que plus d’informations arrivent assez tôt.