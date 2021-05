Films à venir de Chris Rock: ce qui vous attend pour le comédien et l’acteur / producteur en spirale

Verre Canterbury – À déterminer (post-production)

Au cours des dernières années, Chris Rock a fait de nets progrès pour se pousser en tant qu’acteur. Notamment avec ses récentes performances sérieuses (ou, du moins, sombrement comiques) dans Fargo Saison 4 et Spiral: From the Book of Saw, le célèbre amuseur veut clairement s’essayer aux arts dramatiques. Bientôt, il aura une autre chance de briller (on l’espère) avec le dernier film du scénariste-réalisateur David O. Russell, qui s’appellerait Canterbury Glass.

Un drame d’époque centré sur un partenariat improbable entre un avocat et un médecin dans les années 1930, ce titre animé met en vedette un ensemble de stars, comprenant (mais sans s’y limiter) Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana , Robert De Niro, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Mike Myers et Chris Rock. C’est un sacré line-up, mais vous pouvez généralement vous attendre à des castings de haut niveau de la part du cinéaste oscarisé derrière Silver Linings Playbook, Three Kings et American Hustle. Par conséquent, nous devrions prématurément poser la question: “Canterbury Glass sera-t-il le temps de Chris Rock sous les projecteurs des Oscars?” On verra!