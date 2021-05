Films à venir de Daniel Craig: ce qui est à venir pour la star de James Bond

Plus particulièrement, Daniel Craig a volé la vedette dans la comédie dramatique des câpres frites du sud de Steven Soderbergh, Logan Lucky. Enfin eu l’occasion de se laisser aller et de s’amuser un peu, l’acteur anglais a incarné Joe Bang, un escroc fugitif rusé, dans ce qui est devenu l’une des performances les plus drôles de sa carrière. L’acteur a également été entendu dans quelques épisodes de la série de farces extravagantes d’Amazon Prime, Comrade Detective, dans le rôle du père Anton Streza. De plus, Craig a joué dans le drame romantique, Kings, en face de Halle Berry, qui a été présenté pour la première fois à de modestes critiques au TIFF en 2017, mais n’a vu qu’une sortie silencieuse en 2018.

Maintenant que Daniel Craig a officiellement fini de jouer à James Bond, le talent éprouvé trouvera, espérons-le, encore plus d’occasions d’étirer ses talents dramatiques ou de chatouiller son drôle d’os – il convient également de noter qu’il n’a accueilli SNL que pour la deuxième fois l’année dernière.

