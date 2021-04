Films à venir de Hugh Jackman: ce qui est à venir pour la star des X-Men

The Music Man (Production de Broadway) – 2021

Honnêtement, ce n’est pas non plus une surprise que nous voyions une production musicale apparaître sur cette liste, car Hugh Jackman a beaucoup fait dans le genre musical, à la fois à l’écran et sur scène. Cependant, il semble que cette fois, il revienne sur la scène de Broadway et assume le rôle principal dans The Music Man, selon Broadway.com.

Si vous ne connaissez pas The Music Man, c’est une comédie musicale classique des années 1950 qui a connu plusieurs reprises et qui a fait des tournées dans le monde entier (et une adaptation sur grand écran de 1962 et un téléfilm de 2003), à la suite de l’histoire d’Harold Hill, un escroc qui se fait passer pour un musicien pour essayer de vendre du matériel de groupe aux habitants de la ville.

Les performances de la renaissance devraient, espérons-le, commencer en décembre 2021 et ouvrir officiellement au public en février 2022. Plusieurs autres stars de Broadway se sont inscrites sur la comédie musicale, notamment Sutton Foster (TV Land’s Younger).