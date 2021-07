Films à venir de Jack Black et plus: ce qui attend la star de Jumanji

Les projets récents de Jack Black

Plus récemment, Jack Black est revenu dans le jeu avec Jumanji: The Next Level, la suite de Jumanji: Welcome to the Jungle de 2017. De plus, au cours de sa “retraite” de courte durée, Black a fait une apparition dans Home Movie de Quibi: The Princess Bride, ainsi que Waffles + Mochi de Netflix. Il peut également être entendu dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. De plus, en dehors du jeu d’acteur, Black a produit Happily. Il était également l’hôte et le producteur exécutif de l’émission spéciale Celebrity Escape Room de NBC. En tant que musicien, Tenacious D a également fourni un single pour The Croods: A New Age. Lui et Kyle Gass ont également prêté leur savoir-faire à “Time-Warp: Tenacious D Rock-Y the Vote”.

Certes, alors que l’acteur-musicien prolifique s’occupe, Jack Black voudrait passer plus de temps à travailler près de chez lui afin de rester près de sa famille, en particulier pendant l’adolescence de ses enfants. Cela étant dit, il est possible que Black choisisse de rester à l’écart des grandes superproductions mondiales dans les années à venir, mais nous devrons attendre et voir ce que cet acteur aux multiples talents a en réserve dans les années à venir.