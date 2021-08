Films à venir de Jamie Lee Curtis: Tout ce que la star de Halloween Kills a à venir

Tout partout à la fois – TBA (Post-Production)

Passant à une autre merveilleuse aventure, nous jetons un coup d’œil au film A24, Everything Everywhere All At Once.

Selon Deadline, ce film devrait mettre en vedette Jamie Lee Curtis aux côtés de plusieurs autres stars. Cela inclut Michelle Yeoh, Stephanie Hso de la série originale d’Amazon The Marvelous Mrs. Maisel, James Hong de Big Trouble in Little China et Chinatown, et Ke Huy Quan, d’Indiana Jones and the Temple of Doom and The Goonies.

Dan Kwan et Daniel Scheinert, connus sous le nom de The Daniels, s’associent pour réaliser. Ils ont déjà travaillé sur un autre film A24, Swiss Army Man, avec Paul Dano, Mary Elizabeth Winstead et Daniel Radcliffe, ainsi que The Death of Dick Long.

On ne sait pas grand-chose du film à venir, le seul indice de l’intrigue étant qu’il s’agira d’un “film d’action interdimensionnel”. Parlez d’une prémisse vague.