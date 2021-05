Films à venir de Jason Statham: ce qui est à venir pour la colère de l’homme Star

Hobbs et Shaw 2? – À déterminer (rumeur)

Une aventure de spin-off à haute testostérone, copain / frenemy, centrée sur deux personnages secondaires rugissants de l’univers Fast & Furious, Hobbs & Shaw, alias Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, était un grand- vitrine budgétaire pour ses principaux acteurs et producteurs, Dwayne “The Rock” Johnson et Jason Statham. Dans la veine de Tango & Cash, ce spectacle ridicule était plus clin d’œil et sardonique que les précédents films F&F; il s’appuyait fortement sur le pouvoir de star rugueux de ses acteurs principaux de la liste A. Une suite n’a pas été officiellement annoncée, mais Hobbs & Shaw a fait des affaires mieux que décentes, rapportant près de 800 millions de dollars dans le monde. Inutile de dire que nous n’avons pas vu le dernier de Luke Hobbs et Deckard Shaw. Mais quand pouvons-nous nous attendre à retrouver ces knuckleheads à grande vitesse? Pour l’instant, nous devrons attendre et voir, mais Statham est un jeu.

Dans une interview avec Collider, Jason Statham a montré de l’enthousiasme pour Hobbs & Shaw 2, bien que l’acteur d’action admette que le script doit se réunir avant de signer sur la ligne pointillée. Il a également exprimé son intérêt pour un retour à l’univers régulier de F&F.

Par conséquent, les fans de Fast & Furious devraient, espérons-le, anticiper de renouer avec Deckard Shaw à un moment donné plus tard. Après tout, Han Lue a un compte à régler; Shaw ne devrait pas dormir tranquille après ce qu’il a fait au personnage bien-aimé. La justice doit être servie!