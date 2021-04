Films à venir de Jennifer Lawrence: ce qui est à venir pour la star de Hunger Games

Bad Blood – TBD – Annoncé

Avant même de ne pas lever les yeux, Jennifer Lawrence et Adam McKay devaient déjà travailler ensemble sur un film détaillant le fondateur de la société controversée de tests sanguins Theranos, Elizabeth Holmes, appelé Bad Blood.

Comme Deadline l’a rapporté en 2016, Lawrence et McKay faisaient équipe sur le projet, qui a attiré de fortes enchères de la part des studios, pour finalement atterrir avec Legendary. Cependant, comme Deadline l’a partagé à l’époque, il y avait un libellé dans le contrat qui permettait à McKay et Lawrence – qui sont tous deux également producteurs – d’emmener Bad Blood ailleurs «s’il ne devait pas aller de l’avant rapidement». Selon IMDb, Legendary est toujours répertorié comme l’une des sociétés de production.

Mais après cinq ans avec un minimum de mouvement sur le projet et le duo de Lawrence et McKay s’attaquant d’abord à Don’t Look Up, un autre projet d’Elizabeth Holmes sera probablement le premier à être projeté.

The Dropout est une série Hulu qui se concentrera sur Holmes et Theranos, avec Amanda Seyfried récemment choisie pour Holmes, via Variety, en remplacement de Kate McKinnon de SNL.