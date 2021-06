Films à venir de Jon M. Chu : ce qui attend le réalisateur de In The Heights

Jon M. Chu a réalisé le pilote et est l’un des producteurs exécutifs de Triage. La série est un drame médical qui suit Finley Briar, un chirurgien de premier plan, au cours de trois décennies dans le même hôpital. Le casting de Triage comprend Parisa Fitz-Henley, qui joue le personnage principal, Bex Taylor-Klaus, Michael Ealy, Vondie Curtis-Hall, Gabriel Sloyer et Kathleen Robertson.

Une réponse définitive sur le sort de Triage sera probablement faite avant l’automne 2021.

À l’origine, Jon M. Chu a été embauché pour réaliser la série Disney + Willow mais a quitté le projet en janvier 2021. Il a de nombreux projets en préparation après son succès In the Heights, qui devrait déjà être l’un des films de 2021 les plus discutés. l’été, il n’a donc pas l’intention de ralentir de si tôt. Vous pouvez regarder In the Heights en streaming sur HBO Max jusqu’au 11 juillet 2021.