Films à venir de Kristen Stewart: ce qui se passe pour la star de la saison la plus heureuse

Biopic William S.Burroughs sans titre – À déterminer (pré-production)

Kristen Stewart n’est pas étrangère en ce qui concerne les adaptations de romans des écrivains de la Beat Generation, ayant déjà joué dans la version cinématographique 2012 de Walter Salles de l’emblématique On the Road de Jack Kerouac, dans laquelle elle a joué Marylou, Dean Moriarty (Garrett Hedlund) pendant 16 ans. – vieille femme. Cette fois-ci, Stewart devrait jouer l’un des rôles principaux dans le drame sans titre de Ben Foster sur le légendaire écrivain américain et l’un des accros les plus infâmes du monde littéraire, William S. Boroughs. Foster, qui fait ses débuts en tant que réalisateur ici, incarnera William S.Burroughs avec Stewart dans le rôle de Joan Vollmer, épouse et muse de fait de l’écrivain qui a accidentellement abattu et tué par l’écrivain Beat Generation à Mexico, deux ans seulement avant de devenir. un romancier à succès avec Junkie.

Selon un rapport de Variety, lorsque le film a été annoncé pour la première fois en mai 2019, il explorera le triangle amoureux entre William S.Burroughs, Joan Vollmer et un expatrié américain aux lignes droites dépeint par Tom Glynn-Carney de Dunkerque. Il n’y a pas eu de mises à jour dans les deux ans suivant cette annonce.