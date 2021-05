Films à venir de Nathalie Emmanuel: quelle est la prochaine étape pour Game Of Thrones et F9 Star

Insubmersible (série audio) – à déterminer (pré-production)

Le 5 novembre 1940, le cargo britannique San Demetrio a été attaqué par la marine allemande et abandonné plus tard par son équipage après avoir été soupçonné de couler au fond pour la mer. Cependant, lorsque cela ne s’est pas produit, le navire est devenu une légende et l’une des histoires les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire du navire emblématique, de son équipage et de ceux qui ont été envoyés pour le récupérer, sera bientôt immortalisée dans la prochaine série dramatique audio de 11 épisodes Insubmersible. Créée par Datura Studios et North Atlantic Ridge en association avec B7 Media et AudioMarvels, cette histoire militaire épique mettra en vedette une distribution de voix exceptionnelle dirigée par Brian Cox, John Malkovich, Thomas Brodie-Sangster, Harry Hamlin et Nathalie Emmanuel, par date limite.