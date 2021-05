Films à venir de Pierce Brosnan: ce qui vous attend pour l’acteur de James Bond

Riverdance – TBA (Terminé)

De même, on ne sait pas encore quand Riverdance, un film fantastique familial animé par CG, devrait faire sa grande entrée cinématographique, mais le long métrage serait maintenant terminé et il devrait être prêt à être lancé dans les mois à venir. Mettant en vedette les talents vocaux de Brendan Gleeson, Pierce Brosnan, Jermaine Fowler, Lilly Singh, John Kavanagh et Pauline McLynn, ce conte suivra un garçon irlandais nommé Keegan (Sam Hardy) et une fille espagnole nommée Moya alors qu’ils voyagent dans un monde mystique des Megaloceros Giganteus, qui apprennent à ces enfants à apprécier Riverdance comme une célébration de la vie. Eh bien, c’est certainement … une idée pour un film de famille. Espérons que cette aventure animée riche en danse se révèle être un plaisir brillant et palpitant.

Ce n’est que le mois dernier que Riverdance aurait été terminé, ce qui signifie que nous devrions le voir entrer dans les théâtres plus tôt que plus tard. Avec de la musique originale de Bill Whelan, lauréat d’un Grammy, Riverdance pourrait s’avérer être un charmeur non conventionnel. Certes, le premier teaser officiel du film promet une petite célébration effrontée de la vie, de la musique et, bien sûr, de la danse.