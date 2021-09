Films à venir de Selena Gomez : ce qui attend l’actrice/chanteuse

Depuis près de 20 ans maintenant, Selena Gomez est l’une des personnes les plus travailleuses du show business. Que ce soit dans des émissions comme la série Disney Channel Wizards of Waverly Place, dans des films d’horreur décalés comme The Dead Don’t Die, ou avec sa carrière musicale réussie qui a abouti à des millions d’albums vendus dans le monde, la multi-talentueuse interprète a trouvé un moyen de rester sous les feux de la rampe année après année.

Et, il semble que cela restera le cas pendant un certain temps, avec les seuls meurtres de Hulu dans le bâtiment et de nombreux autres projets, dont le très attendu Hotel Transylvania: Transformania. Voici tous les prochains films de Selena Gomez que vous pouvez vous attendre à voir sur grand écran et sur les services de streaming dans un avenir très proche.